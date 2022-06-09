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Giriş Tarihi: 9.6.2022 22:59

Müttefik askerler, Efes 2022 deneyimlerini aktardı! "Türkiye çok güçlü bir millet"

DHA
Müttefik askerler, Efes 2022 deneyimlerini aktardı! Türkiye çok güçlü bir millet

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) İzmir'de gerçekleştirdiği Efes-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nda (Efes-2022) yer alan dost ve müttefik ülkelerin askerleri, deneyimlerini aktardı

Efes-2022 tatbikatı, dost ve müttefik 37 ülkenin askerlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Tatbikata katılan yabancı askerler, TSK'dan edindiği deneyimleri anlattı.

Topçu Subayı Yüzbaşı Aaron, ateş destek gözlem timleri ve sahadaki askerlerle yoğun şekilde çalıştıklarını belirterek,

"Herkes harikaydı. Beraber çalıştığımız tüm askerlerle çok iyi ilişkilerimiz oldu.

NATO'daki ortaklarımızı tanıma fırsatı yakaladım ve Türkiye'nin çok güçlü bir millet olduğunu öğrendim" dedi.



Kamerun ordusunda donanma komutanı olan asker de ülkesi ile Türkiye arasındaki ilişkileri büyütmek ve geliştirmek için tatbikata davet edildiklerini söyleyerek,

"Türkiye'nin iyi bir ülke olduğunu söylemek isterim. Türkiye, diğer uluslarla uyumlu bir şekilde çalışabilen lider bir ülkedir.

Türk ordusuna, beni bu başarılı tatbikata katılmaya davet ettiği için teşekkür ederim" ifadesini kaydetti.

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Müttefik askerler, Efes 2022 deneyimlerini aktardı! "Türkiye çok güçlü bir millet"
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