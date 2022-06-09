Trafik tartışması kanlı bitti… Sırtından yaraladı; yaralı halde bıçakla kovaladı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün "Kasten Yaralama" soruşturması Tuzla ilçesine bağlı olan Aydın Tepe Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre; trafik tartışması yaşayan ve kavga eden iki kişiden 51 yaşındaki G.T., 30 yaşındaki O.A.'yı bıçakla sırtından yaraladı. G.T.'nin yaralanan ve yaya olarak kaçan O.A.'yı elinde bıçakla kovaladığı anlar cep telefonu kamerasıyla kayıtlara alındı. Saldırgan G.T., olaya anında müdahale eden polisler tarafından etkisiz hale getirildi ve yakalanarak gözaltına alındı. Olayda sırtından bıçakla yaralanan O.A. ise hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.