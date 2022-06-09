Türk Kızılay’ı 2022 yılı kurban bedellerini açıkladı

Türk Kızılayı 2022 yılı kurban vekalet bedellerini düzenlenen bir basın toplantısı ile açıkladı. Açıklamayı yapan Türk Kızılayı Genel Başkan yardımcısı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla kampanyasını tanıtımnı yaptı.

Fatma Meriç Yılmaz . "Kızılay Türkiye dâhil 22 ülkede toplam 142 bin hisselik kurban kesmeyi hedefliyor. Bu yıl yurt içi kurban bağış vekalet bedeli 2 bin 475 yurdışı ise Bin 475 lira olarak belirlendi. Kızılay'a verilecek kurban vekâletleriyle hayırseverler ihtiyaç sahiplerine ulaşarak bu büyük iyilik hareketine destek olabilecekler. Bu yıl 142 bin hisse kesim planlanıyor. Türkiye ile birlikte 22 ülkede kurban kesimi yapılacaktır. 4 milyon ihtiyaç sahibine ulaşılması planlanıyor. 81 ilde bir buçuk milyon kişiye kurban eti ulaştırılacak. Türkiye ile birlikte Balkanlar, Ortadoğu ve Filistinde kesimler yapılacak. 168 çağrı merkezinden kurban vekaletleri yapılabiliyor." Dedi.

Fatma Meriç Yılmaz, yaşanan Pandemi nedeniyle sağlıkçı olarak salgının kontrol altına alındığını ve sonuna gelindiğini düşündüğünü belirterek bu yıl mümkün oldukça daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmayı planladıklarını kaydetti.