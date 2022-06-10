5. Etnospor Kültür Festivali’ne yoğun ilgi

Özbekistan'ın yerel ürünlerini sergileyen Abdullah Ganiyev ise "Özbekistan'ı temsil eden ekmeğimiz, kuru üzüm, badem ve diğer ürünlerimizi getirdik. En çok yöresel kıyafetlerimiz beğeniliyor. Ahşap oymacılığımız çok meşhur. Et, patates, havuç, pancar ve lahananın olduğu dimlyama yemeğimizi ikram ediyoruz. Ayrıca Özbek pilavımız çok beğeniliyor.