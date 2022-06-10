Bakan Akar: Yunanistan’a gerekli karşılığı verdik! Vermeye devam edeceğiz

Törendeki konuşmasında, savunma ve güvenlik konularının yanı sıra Yunanistan ile son dönemde yaşanan gelişmelere de değinen Akar, Türkiye'nin Ege'de iyi komşuluk ilişkileri, dostluk, barış ve zenginliklerin adil paylaşımından yana olduğunu belirtti.

''ULUSLARARASI ANLAŞMALAR NE DİYORSA ONU İSTİYORUZ''

"Uluslararası hukuk, anlaşmalar ne diyorsa onların yerine getirilmesini istiyoruz" ifadesini kullanan Akar, Türkiye'nin diyalog çağrılarının davetlerinin karşılık bulamadığını belirterek şunları söyledi:

"Komşumuz Yunanistan'daki bazı siyasiler inatla, ısrarla sabah kalkıyor 'Türkiye' diyor, akşam yatıyor 'Türkiye' diyor. Düşmanca, provokatif eylem ve söylemlerini sürdürüyor. Bunların Yunan halkına da büyük zarar verdiğinin bilinmesini istiyoruz. Bazı emekli askerler, bazı siyasiler, üniversitelerdeki bazı öğretim görevlilerinin de bizim anlattıklarımızı anladıklarını ve orada dillendirdiklerini de memnuniyetle müşahede ediyoruz. Biz bir an önce diyaloğun, yapıcı ortamın sağlanmasını, verilen sözlerin yerine getirilmesini, anlaşmalara uyulmasını bekliyoruz. Binlerce ada içinde Türkiye'ye en yakın adalara üst düzey ziyaretler yaparak birtakım törenlerle, eylemlerle, konuşmalarla bu tahriklerle bir yere varılamayacağını anlamalarını bekliyoruz."