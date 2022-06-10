Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar!

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:



"9 KİŞİYE ÖDÜLLERİNİ TAKDİM EDECEĞİZ"



Sözlerime 15 Temmuz gecesi şehit edilen Mustafa Cambaz kardeşimizi yad ederek başlamak istiyorum. Tüm 15 Temmuz ve terörle mücadele şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Bu sene ilki gerçekleşen yarışmanın prestijini artırarak yoluna devam edeceğine inanıyorum. Jürimizin çalışmasıyla belirlenen 9 kişiye ödüllerini takdim edeceğiz.



Ödül alsın ya da almasın, yarışmaya katılan her bir kardeşime, jüri üyelerime şükranlarımı sunuyorum. Mustafa Cambaz kardeşimizin yakın mesai arkadaşlarını ve hayatını izledik. Mustafa Cambaz güzel hatıralar bırakmış bir kardeşimizdi. Samimiyetiyle daima örnek olan vakur bir insandı. Ucuz hesapların peşinde koşmadı. Zorda olsa sonunda ölüm de olsa adaletin safında yer almayı tercih etti. Batı Trakya Türklerinden olan Mustafa kardeşimiz, mücadele vermiş cesur bir yürekti. 'Yunana askerlik yapmam' diyerek göç ettiğinde bir gençti. İstanbul'u özellikle Boğaz'ı çok sever, Türkiye'yi vatanı olarak görürdü.

Kendisi aşkla yaptığı mesleğinde başarılı bir foto muhabiriydi. 10 binin üzerinde fotoğraf çekmiştir. 118 ulu caminin fotoğrafını çekerek büyük bir arşiv bırakmıştır. 15 Temmuz gecesi düşünmeden fotoğraf makinesini almadan meydanlara koşan kahramanlar arasındaydı. Ruhunu bir dolara satmış FETÖ'cu hainler göğsünden vurarak şehit ettiler. 251 insanımız o gece bizlere istikbalimizi hediye ettiler. Göğüslerini siper eden tüm yiğitlerden Rabbim razı olsun. Bugün 85 milyon, üzerinde yaşadığımız topraklar aziz şehidimizin emanetidir. Ülkemiz Mustafa kardeşimiz gibi mağdurlara kucak açmış esenlik yurdudur.

"NE YAPTILARSA BİZİ ÜLKEMİZE HİZMET YOLUNDAN ALIKOYAMADILAR"



40 yıldır siyaset arenasında kararlı bir mücadele yürütüyoruz. 'Zulüm 1453'te başladı' diyen kurtlara, İstanbul'un fethini hazmedemeyen Bizans artıklarına inat sahip çıkıyoruz. Tüm dünyanın göz bebeği İstanbul'u camiler, köprüler, yollar ve tünellerle dokuduk. Barbaros Hayrettin Paşa Camii de bu yılın sonuna doğru bitecek. Marmaray ve Avrasya Tüneli iki kıtayı birbirine bağlıyor. Şehir hastanelerimiz şifa kapısı oluyor. 90 milyon kapasitesiyle İstanbul Havalimanı dünyaya bağlıyor. Bu süreçte sokak olaylarından terör eylemlerine kadar tehditlerle karşılaştık. Partimiz kapatılmaya çalışıldı, darbe çağrısı yapıldı. Gezi olaylarıyla sokaklarımız kana bulanmak istendi. 15 Temmuz'da milli iradeyi saf dışı bırakmaya çalıştılar. Ne yaptılarsa bizi ülkemize hizmet yolundan alıkoyamadılar. Basınımızın yüz akı gazetelerimizin desteğiyle emperyalistlerin emellerine izin vermedik. 2023'e giden kritik süreçte zorluklara rağmen yolumuza devam ediyoruz. Yola çıkarken ne söz vermişsek, bunları gerçekleştirene kadar bize durmak yok. Evlatlarımza özgürce yaşayacakları Türkiye bırakana kadar çalışmakta kararlıyız. Varsın birileri kırk takla atsın. Koltuk kapmaca oynasın, 251 şehidimizin katillerini yargıdan kaçırmak için koşsun.

'BAŞARILI TATBİKATIMIZ GEREKENE GEREKEN CEVABI VERMİŞTİR'

İnşallah yarın da milletimizle gönül gönüle, omuz omuza yol yürümeye devam edeceğiz. Şehitlerimize minnet borcumuzu, onların uğruna hayatlarını feda ettikleri idealleri gerçekleştirerek ödemeyi sürdüreceğiz. Dün Efes 2022 Tatbikatı'nı yaptık. Yunanistan kendi içinde toplantılarını yapmış. Türkiye ilişkiler noktasında bu işi gözden geçirelim, bu sıkıntılı dönemi atlatalım demişler.

37 ülke katıldı bizim bu tatbikatımıza ve Yunanistan bunların yarıdan fazlasına katılmayın diye de haber göndermiş. Hemen hemen tamamına yakını dinlemediler, hepsi bizimle beraber o tatbikatta yer aldılar, Amerika başta olmak üzere. Bu başarılı tatbikat hamdolsun gerekene gereken cevabın verilmesi noktasında hayırlı bir adım oldu. Bundan sonra böyle gidecek. Kararlı bir şekilde emin adımlarla.

Herkes bu milletin ne olduğunu, neler yapabileceğini dünkü tatbikatta gördüğü gibi bundan sonra da görecek.

Türkiye'ye son 20 yılda nasıl asırlık ve hizmetler kazandırmışsak bugünkü sıkıntıları da inşallah yine biz çözeceğiz. Bunun için tüm gücümüzle gece gündüz çalışacak, milletimizin gönlünü kazanarak yolumuza devam edeceğiz.

Allah'ın izniyle 2023 hedeflerimizi hayata geçirecek, yavaş yavaş şekillendirmeye başladığımız 2053 vizyonunu evlatlarımıza kutlu bir miras olarak bırakacağız.

Ölümsüz şehitlerimizin bize mesajı budur. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Mustafa Cambaz kardeşimize, ailesine ve tüm şehitlerimize bir kez daha sabır, Allah'tan rahmet diliyorum."