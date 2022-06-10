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Giriş Tarihi: 10.6.2022 20:38 Son Güncelleme: 10.6.2022 20:38

Berber, çaycının boğazını kesip öldürdü

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Berber, çaycının boğazını kesip öldürdü

Konya'da berberlik yapan Hasan Öztoprak (20) alacak-verecek meselesi nedeniyle tartıştığı çaycı Orhan Kuyucu'yu (28) boğazından bıçaklayarak öldürdü. Kaçan katil zanlısı jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, merkez Karatay ilçesine bağlı Konya-Ereğli karayolu üzerinde bulunan İsmil Mahallesinde yaşandı. Berberlik yapan Hasan Öztoprak, alacak-verecek meselesi nedeniyle tartıştığı Orhan Kuyucu'yu boğazından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılan Kuyucu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaçan katil zanlısı Hasan Öztoprak ise kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.
HASAN ÖZTOPRAK

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Berber, çaycının boğazını kesip öldürdü
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