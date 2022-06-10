Berber, çaycının boğazını kesip öldürdü

Olay, merkez Karatay ilçesine bağlı Konya-Ereğli karayolu üzerinde bulunan İsmil Mahallesinde yaşandı. Berberlik yapan Hasan Öztoprak, alacak-verecek meselesi nedeniyle tartıştığı Orhan Kuyucu'yu boğazından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılan Kuyucu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaçan katil zanlısı Hasan Öztoprak ise kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.

HASAN ÖZTOPRAK