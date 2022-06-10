Dörtyol’un beş yıldızlı Devlet Hastanesi açıldı

Sağlık Bakanlığı, Hatay'da son teknolojiyle donatılan, 250 yatak kapasiteli yepyeni bir hastane açılışına öncü oldu. Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, "Yeni hastane ile bölgedeki vatandaşın ve Suriyeli sığınmacıların yüksek standartta hizmet almasını sağlayacağız" derken, Fransa Türkiye Büyükelçisi Herve Magro, "Sağlık Bakanlığı'nın uzmanlığından yararlanarak oluşturduğumuz bir proje. Türkiye savaştan zarar gören mülteci akınıyla güçlü bir nüfus artışına sahne oldu. Onlara hizmet verdi" ifadesini kullandı. Bölgeye ihtiyaç duyulan kapasiteyi ve donanımı getirmek, ihtiyaçları daha rahat karşılamak için Hatay Dörtyol'da açılan Yeni Dörtyol Devlet Hastanesi, Avrupa Birliği'nin sağladığı 40 milyon euro'luk hibe finansman ile Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü ve Fransız Kalkınma Ajansı'nın (AFD) yönetimi altında inşa edildi.Hastane Dörtyol, Erzin, Payas ve çevre bölgede yaklaşık 300 bin kişiye hizmet verecek. Bölgenin çok sayıda Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yaptığını ve Türkiye'nin dünyada yaşanan insani krizlere duyarlı ülkelerin en başında geldiğini söyleyen Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, "Türkiye'de geçici koruma altında olan Suriyelilere yönelik çalışmalar devam ediyor. Hastane Suriyeli misafirlerimizin yoğunlukta yaşadığı bölge dikkate alınarak hizmete açıldı. Hastaneyle bölgedeki Suriyeli vatandaşların yüksek standartta hizmet almasını sağlayacağız" dedi.Fransa'nın Türkiye Büyükelçisi Herve Magro, Türkiye'nin savaştan zarar gören mülteci akınıyla güçlü bir nüfus artışına sahne olduğunu aktararak, "Sağlık Bakanlığı'nın uzmanlığından yararlanarak oluşturduğumuz bir proje ile mültecilerin yoğunlukta yaşadığı bölgede sağlık hizmetlerinin aksamaması adına önemli bir merkez olacak" dedi. AB Komisyonu DG NEAR B Direktör Yardımcısı Henrike Trautmann da Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılar konusunda hayati role sahip olduğunu vurguladı.35 yıldır hizmet veren mevcut devlet hastanesinin yerine daha büyük, kapsamlı ve nitelikli sağlık hizmetleri sunacak olan yeni hastane, son yıllarda göç nedeniyle bölgede artan nüfusun sağlık ihtiyaçlarını daha kapsamlı bir şekilde karşılayabilecek. Mevcut hastane 150 yatak kapasitesiyle hizmet verirken, yeni hastane 250 nitelikli yatak kapasitesi ile hizmet verecek. A2 kategorisine yükselecek olan yeni hastane, artan uzmanlıklar, branşlar ve hizmetler sayesinde toplam 90 poliklinikte günde 6 bin kişiye poliklinik hizmeti verebilecek.53 yatağa sahip yoğun bakım ünitesi ile yeni hastanede 3. derece yoğun bakım hizmetine geçilecek.Hastanede, yanık servisi, taş kırma ünitesi gibi özellikli hizmet birimleri de devreye girecek.25 diyaliz cihazının bulunduğu gelişmiş diyaliz merkezi de yer alıyor.99 adet tek, 49 adet çift oda var.10 ameliyathane ile hizmet verecek hastanede son teknoloji ürünü MR ve bilgisayarlı tomografi bulunuyor.Hastanede 217 kişilik 2 konferans salonu yer almakta.