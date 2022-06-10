Mansur Yavaş’ın büyük ihmali sürüyor! Kollektör hatları yenilenmedi, su baskınları yaşandı

Fatih Ünal şunları söyledi: "CHP, Ankara'da iflas etmiştir. Geçen sene de İvedik Elektrokent Kavşağı'nda sel felaketi olmuştu. İşyerlerini su basmış oradaki iş sahipleri milyonlarca TL'lık zarara uğramıştı. Bir sene önce de bu konuyu dile getirmiş, Sayın Mansur Yavaş'a buradaki İsale Hattı ihalesini niye bitirmediklerini, yarım bıraktıklarını sormuştuk. O gün de hiçbir cevap verememişlerdi. Dünden beri de aynı soruları defaten soruyorum. Lakin bir yetkili çıkıp da bu sorularımıza cevap veremiyor. Mansur Yavaş, Ankara'da yok. Ankara'da 3 gündür insanlar sel ile boğuşurken, şehrin Başkanından en ufak bir açıklama dahi duyamadık. Ankara Büyükşehir Belediyesi mazgalları temizlemekten aciz, mevcut mazgalların bazılarını iptal edip asfalt haline getirmişler."