Prof. Dr. Hüseyin Karaman kimdir? YÖK Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Karaman nereli, kaç yaşında?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre Prof. Dr. Hüseyin Karaman YÖK Kurulu üyesi olarak atandı. Bu son dakika Resmi Gazete kararı sonrasında Prof. Dr. Hüseyin Karaman kimdir, nereli, kaç yaşında? soruları üzerinden bilgi sahibi olunmaya çalışılıyor

PROF. DR. HÜSEYİN KARAMAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

1972 yılında Trabzon ilinin Şalpazarı İlçesi'nin Dorukkiriş Köyü'nde doğdu. İlköğrenimini Dorukkiriş Köyü'nde, ortaokul ve liseyi Vakfıkebir İmam Hatip Lisesi'nde (1989), üniversiteyi Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde okudu (1994). 1995 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Rize İlahiyat Fakültesi İslâm Felsefesi Anabilim Dalı'nda Araştırma Görevlisi oldu. 1994 yılında başladığı Yüksek Lisansını, Nurettin Topçu'da Ahlâkî Düşünce isimli çalışmayla 1996 yılında tamamladı. 1996 yılında Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı İslam Felsefesi Bilim Dalı'nda başladığı Doktora öğrenimini Muhammet b. Zekeriya er-Razi'de Ahlâk Felsefesi isimli teziyle 07.01.2002 tarihinde bitirdi.

2004 yılında Yardımcı Doçent, 2008'de Doçent ve 2013 yılında Profesör olan KARAMAN, Ağustos 2013'te Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü'ne vekaleten atandı. 9 ay vekaleten yürüttüğü Rektörlük görevine Mayıs 2014'de asaleten atandı. Rektör KARAMAN, 15 Aralık 2017 tarihinde toplanan Kredi Yurtlar Kurumu 79. Genel Kurulu'nda Kredi Yurtlar Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığına seçildi. 22 Mart 2018 tarihinde toplanan Üniversitelerarası Kurul'un 243.cü toplantısında Üniversitelerarası Kurul Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 13 Haziran 2018 tarihinde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden atandı.

Anabilim Dalı Başkanlığı, Dekan Yardımcılığı, Rektör Danışmanlığı, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Senato Üyeliği ile Kredi ve Yurtlar Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu. Halen Üniversitelerarası Kurul Yönetim Kurulu Üyeliği ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü yapmakta olan KARAMAN Arapça, Fransızca ve İngilizce bilmektedir. Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN'ın çeşitli yayınevleri tarafından basılmış kitapları, farklı dergilerde yayınlanmış makaleleri ve gerek ulusal, gerekse uluslararası sempozyumlarda sunulmuş bildirileri bulunmaktadır. Evli ve dört çocuk babasıdır.