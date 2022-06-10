Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA! CHP'li emekli büyükelçi Yalım Eralp'tan skandal sözler: Adalar Yunanistan'ındır
Giriş Tarihi: 10.6.2022 14:59 Son Güncelleme: 10.6.2022 15:21

SON DAKİKA! CHP'li emekli büyükelçi Yalım Eralp'tan skandal sözler: Adalar Yunanistan'ındır

SON DAKİKA! CHP’li emekli büyükelçi Yalım Eralp’tan skandal sözler: Adalar Yunanistan’ındır

Son dakika bilgisine göre CHP üyesi olan emekli büyükelçi Yalım Eralp, skandal ifadeler kullandı ve Ege'deki adaların Yunanistan'ın olduğunu iddia etti. Yunanistan’a destek veren Eralp, "Adalar Yunanistan’ındır. Egemenliği şartlı verilmiştir filan, böyle bir şey yok" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz yıl Eralp'i rozet takarak partisine üye yapmıştı.

Son dakika haberleri... CHP'li emekli büyükelçi Yalım Eralp, Türkiye'nin değil Yunanistan'ın yanında saf tuttu. Skandal ifadeler kullandı.

1923'te yapılan Lozan Antlaşması ve 1947'de yapılan Paris Antlaşması ile Ege'de bulunan adaların silahsızlandırılması kararlaştırılmıştı.

Daha sonra Yunanistan, adalarla ilgili provokasyonlara soyunup her seferinde Türkiye'yi tahrik etmeye kalktı.

Yunanistan yine son dönemde bu çabaya girişti.

BAŞKAN ERDOĞAN SERT ŞEKİLDE UYARDI!

Konuyla ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Seferihisar'daki Efes-2022 Tatbikatı'nda açıklama yaptı.

Yunanistan'ı gayriaskeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye ve uluslararası anlaşmalara uygun davranmaya davet eden Erdoğan, uyarıda bulundu.

Erdoğan "Yunanistan'ı gayriaskeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası anlaşmalara uygun davranmaya davet ediyoruz. Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum" ifadelerini kullandı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından dün dikkat çeken bir açıklama yapıldı.

CHP'Lİ EMEKLİ BÜYÜKELÇİ YUNANİSTAN'I SAVUNDU

Türkiye'de daha önce üst düzey diplomatik görevlerde bulunan ve geçtiğimiz yıl CHP'ye üye olan emekli büyükelçi Yalım Eralp, Yunanistan'ı savundu.

CHP'li emekli büyükelçi Yalım Eralp'tan skandal sözler: "Adalar Yunanistan'ındır" | Video

Eralp, adaların silahlandırılmasına ilişkin, "Bu adaların egemenliği şartlı değil. Böyle bir şey yok. 3 milin üstündeki adalar, Yunanistan'ın... Türkiye bunu yıllarca kabul etti. Bunu tehlikeye sokmak Türkiye'yi mütecaviz (saldırgan) bir devlet durumuna düşürür." dedi.

YUNAN BASINI YAZDI

Ayrıca Eralp'ın sözlerini sayfalarına taşıyan Yunan basını, "Eski Türk büyükelçi de Yunanistan'a hak veriyor." dedi.

CHP'YE KILIÇDAROĞLU'NUN TAKTIĞI ROZETLE ÜYE OLDU

Öte yandan Yalım Eralp, geçtiğimiz yıl CHP'ye üye olmuştu. Eralp'e parti rozetini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu takmıştı.

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SON DAKİKA! CHP'li emekli büyükelçi Yalım Eralp'tan skandal sözler: Adalar Yunanistan'ındır
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