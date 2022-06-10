SON DAKİKA! CHP’li emekli büyükelçi Yalım Eralp’tan skandal sözler: Adalar Yunanistan’ındır

CHP'Lİ EMEKLİ BÜYÜKELÇİ YUNANİSTAN'I SAVUNDU

Türkiye'de daha önce üst düzey diplomatik görevlerde bulunan ve geçtiğimiz yıl CHP'ye üye olan emekli büyükelçi Yalım Eralp, Yunanistan'ı savundu.

CHP'li emekli büyükelçi Yalım Eralp'tan skandal sözler: "Adalar Yunanistan'ındır" | Video

Eralp, adaların silahlandırılmasına ilişkin, "Bu adaların egemenliği şartlı değil. Böyle bir şey yok. 3 milin üstündeki adalar, Yunanistan'ın... Türkiye bunu yıllarca kabul etti. Bunu tehlikeye sokmak Türkiye'yi mütecaviz (saldırgan) bir devlet durumuna düşürür." dedi.