SON DAKİKA! CHP’li emekli büyükelçi Yalım Eralp’tan skandal sözler: Adalar Yunanistan’ındır

Son dakika haberleri... CHP'li emekli büyükelçi Yalım Eralp, Türkiye'nin değil Yunanistan'ın yanında saf tuttu. Skandal ifadeler kullandı.
1923'te yapılan Lozan Antlaşması ve 1947'de yapılan Paris Antlaşması ile Ege'de bulunan adaların silahsızlandırılması kararlaştırılmıştı.
Daha sonra Yunanistan, adalarla ilgili provokasyonlara soyunup her seferinde Türkiye'yi tahrik etmeye kalktı.
Yunanistan yine son dönemde bu çabaya girişti.
BAŞKAN ERDOĞAN SERT ŞEKİLDE UYARDI!
Konuyla ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Seferihisar'daki Efes-2022 Tatbikatı'nda açıklama yaptı.
Yunanistan'ı gayriaskeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye ve uluslararası anlaşmalara uygun davranmaya davet eden Erdoğan, uyarıda bulundu.
Erdoğan "Yunanistan'ı gayriaskeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası anlaşmalara uygun davranmaya davet ediyoruz. Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum" ifadelerini kullandı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından dün dikkat çeken bir açıklama yapıldı.
CHP'Lİ EMEKLİ BÜYÜKELÇİ YUNANİSTAN'I SAVUNDU
Türkiye'de daha önce üst düzey diplomatik görevlerde bulunan ve geçtiğimiz yıl CHP'ye üye olan emekli büyükelçi Yalım Eralp, Yunanistan'ı savundu.
CHP'li emekli büyükelçi Yalım Eralp'tan skandal sözler: "Adalar Yunanistan'ındır" | Video
Eralp, adaların silahlandırılmasına ilişkin, "Bu adaların egemenliği şartlı değil. Böyle bir şey yok. 3 milin üstündeki adalar, Yunanistan'ın... Türkiye bunu yıllarca kabul etti. Bunu tehlikeye sokmak Türkiye'yi mütecaviz (saldırgan) bir devlet durumuna düşürür." dedi.
YUNAN BASINI YAZDI
Ayrıca Eralp'ın sözlerini sayfalarına taşıyan Yunan basını, "Eski Türk büyükelçi de Yunanistan'a hak veriyor." dedi.
CHP'YE KILIÇDAROĞLU'NUN TAKTIĞI ROZETLE ÜYE OLDU
Öte yandan Yalım Eralp, geçtiğimiz yıl CHP'ye üye olmuştu. Eralp'e parti rozetini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu takmıştı.