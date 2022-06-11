15 Temmuz Şehitlerimiz o gece bize istiklal ve istikbalimizi hediye etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe kalkışması sırasında Çengelköy'de şehit edilen Foto muhabiri Mustafa Cambaz anısına Çamlıca Camisi 1071 Kongre Merkezi'nde düzenlenen fotoğraf yarışması ödül törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada özetle şu ifadeleri kullandı:Rabbim Mustafa kardeşimizi Peygamber Efendimize komşu eylesin. Ayrıca tüm 15 Temmuz ve terörle mücadele şehitlerimize de Allah'tan niyaz ediyorum. Mustafa kardeşimiz çileli hayatı, mesleği, çektiği fotoğraflar yanında şehadetiyle de adını tarihimize nakşetmiştir. 15 Temmuz gecesi hiç düşünmeden meydanlara ilk koşan kahramanlar arasındaydı. "Kalkışmayı yapanlar kalktıkları gibi oturamamalı" diyerek sokağa fırladığı o gece şehadet şerbetini içen 251 kardeşimizden biri de Mustafa'ydı. Ruhunu 1 dolara satmış FETÖ'cü hainler, Mustafa Cambaz kardeşimizi göğsünden 2 kurşunla vurarak şehit ettiler. Mustafa'yla beraber kahramanca düşen 251 insanımız o gece canları pahasına bizlere istiklalimizi ve istikbalimizi hediye ettiler. Şehitlerimize minnet borcumuzu onların uğruna hayatlarını feda ettikleri idealleri gerçekleştirerek ödemeyi sürdüreceğiz.İşte dün (önceki gün) İzmir'de Efes 2022 tatbikatını yaptık. Ve bunun yanında da Yunanistan bir üçlü olarak kendi içinde toplantılarını yapmışlar. Ve bu toplantılarında da Türkiye'yle ilişkiler noktasında bu işi gözden geçirelim ve bu sıkıntının dönemi atlatalım demişler. 37 yedi ülke katıldı bizim bu tatbikatımıza ve Yunanistan bunların yarıdan fazlasına 'katılmayın' diye de haber göndermiş. Tabii hemen hemen tamamına yakını dinlemediler. Hepsi bizimle beraber o tatbikatta yer aldılar. Amerika başta olmak üzere. Ve bu başarılı tatbikat hamdolsun gerekene, gereken cevabın verilmesi noktasında çok hayırlı bir adım oldu. Bundan sonra da böyle gidecek.MustafaCambaz, 1963'te Batı Trakya'nın Gümülcine kasabasında doğdu. Yunanistan'ın askere çağırmasıyla "Yunan'a askerlik yapmam!" diyerek köyünü terk edip İstanbul'a göç etti. Başarılı bir muhabir ve kayıt fotoğrafçısıydı. Cambaz, 15 Temmuz FETÖ'cü hain darbe girişiminde cuntacıların ele geçirmeye çalıştığı Çengelköy Polis Karakolu'nun önüne gitti. Darbeciler ateş açtığında en ön saflardaydı. Mustafa Cambaz, göğsüne isabet eden iki G3 mermisi ile şehit oldu.