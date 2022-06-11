CumhurbaşkanıErdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) 6. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:Birliğimizin kökleri Türk Konseyi'ne dayanıyor. Binali Yıldırım kardeşimizin ülkemiz adına yer aldığı Aksakallılar Heyeti'ni de maziden atiye kurduğumuz köprünün bir sembolü olarak görüyorum.Karşımızda aradan geçen onca zamana ve yaşanan nice badirelere rağmen ortak tarih ve kültür bilinciyle bir araya gelen devletler, aynı gönül bağı etrafında buluşan toplumlar gerçeği var. Bu tablo aynı zamanda hepimizi çok daha parlak bir geleceğin beklediğine de işaret ediyor. Beraberliğimize, kardeşliğimize, müştereklerimize, ortak hayallerimize, bütün bunlara sahip çıktığımız sürece kimse bizi bu aydınlık geleceğe ulaşmaktan mahrum bırakamaz.Çıkardığımız dersler bundan sonraki yol haritalarımızda bize en büyük rehberdir. Kendi güvenlik ve refahları için tüm dünyayı ateşe vermeye hazır olanların karşısına ancak bu şekilde çıkarsak başarılı olabiliriz. Bunu sağlayabilirsek önümüzdeki dönem Avrasya coğrafyasının, dünyanın gözbebeği haline gelebiliriz. Farklılıklarımızın birlik ve beraberliğimizin itici gücü değil de fay hatları haline getirilmesine göz yumarsak bunun bedelini de yine hep beraber ödemeyi sürdürürüz.Biriz, beraberiz ve büyüyoruz. Şimdi bunları taçlandırma vaktidir. Anadolu'daki bin yıllık varlığı 600 asırlık cihan hâkimiyeti ve önümüzdeki sene 100. yılını dolduracak genç cumhuriyetiyle Türkiye yüreğini sizlere sonuna kadar açmıştır. Ülkemiz tüm birikimini, imkânlarını ve potansiyelini sizlerle beraber kullanmaya hazırdır.