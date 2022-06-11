Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Fuat Özer'e rahmet diledi.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Fuat Özer'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
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Fuat Oktay'dan şehit asker Fuat Özer için başsağlığı mesajı