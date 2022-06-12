Başkan Erdoğan’dan ’Adalar Yunanistan’ındır’ diyen CHP’li Eralp’e sert tepki: Büyükelçi müsveddesi

Başkan Erdoğan, adaları silahlandırarak provokasyona imza atan Yunanistan'ı geçtiğimiz günlerde çok sert bir dille uyarmış, "Yunanistan'ı tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden, söylemlerden ve eylemlerden uzak durması, aklını başına alması konusunda tekrar ikaz ediyoruz. Kendine gel" demişti.

Başkan Erdoğan'ın dünya basınında gündem olan konuşmalarından rahatsızlık duyan CHP'li emekli büyükelçi Yalım Eralp, Yunan tezlerine destek vererek adaların Yunanistan'a ait olduğunu öne sürmüştü.

"BÜYÜKELÇİ MÜSVEDDESİ"

Van'da düzenlenen gençlik buluşmasında, konuya ilişkin fikri sorulan Başkan Erdoğan, "Çıkmış eski büyükelçi müsvettesi terbiyesiz, adalarla ilgili Yunanistan'ın hakkı diyor. Düşünebiliyor musunuz bu adamlar bu ülkede büyükelçilik yaptı. Biz yerli, milli asli duruşumuzla yolumuza devam edeceğiz. Tüm bu sıkıntıları da söke söke aşacağız." dedi.

YUNANİSTAN İLE ADALAR GERİLİMİ!

Başkan Erdoğan adalar gerilimi ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

Efes 2022 tatbikatındaydık birlikte oradan bir yerlere mesaj verdik. Onlar da anlamış olacak ki hemen bir toplantı yaptılar. Bir momentum açıkladılar. Artık bundan sonra Türkiye'nin aleyhinde herhangi bir açıklama yapmayacağız. (Dediler). Dışişlerinden arkadaşlar bu konuda söyleyeceğiniz bir şey var mı dediler. Yeni söyleyeceğimiz bir şey yok biz söyleyeceğimizi söyledik. Aramıza üçüncü kişileri sokmayalım dedik. Aradan 15 gün geçti sen gidiyorsun ABD'de senatoda Türkiye'nin aleyhine konuşma yapıyorsun. Yemezler Miçotakis yemezler.

"FATURASI AĞIR OLUR!"

Ataların senin çok iyi bilirler, faturası ağır olur. Kurulan üsleri niçin yaptınız diye sorduğumuz zaman Ruslara karşı diyorlar. Ukrayna'ya karşı Ruslara ne yaptınız.Her şeyleri yalan. Batı'ya güven olmaz. Batı'nın alacaksan ilmini, sanatını alırsın ama siyasette batının siyasetine güven olmaz. Bunlar bizi AB'de bile sene 63 o günden bu güne hala oyalıyorlar. Aslında 59'da başladı ama hep oyaladılar. Bunlarda yalan almış başını gidiyor. Dürüstlük yok bunlarda. Dürüstlük bizim milletimizde var.