Naylon faturacı, İBB’ye başkan danışmanı yapıldı

Sahte fatura düzenlemekten 3 yıl cezası olan ve apar topar görevden alınan eski İSTAÇ Genel Müdürü Mehmet Arslan Değirmenci 'Başkan Danışmanı' olarak yeniden İBB'de işbaşı yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (İSTAÇ) Genel Müdürü Mehmet Aslan Değirmenci, 9 Aralık 2021'de görevinden ayrılmış, bu ayrılığın arkasında daha önceki görevinde sahte fatura düzenlemekten hakkında verilen 3 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıkmıştı. Marmara Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı, Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçunu işlediği gerekçesiyle Mehmet Aslan Değirmenci ve Kamil Sipahi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Değirmenci ve Sipahi, sahte fatura kullanmak suretiyle "213 Sayılı Yasaya Muhalefet" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Değirmenci'nin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından 'Başkan Danışmanı' olarak görevlendirildiği öğrenildi. Yönetim tarafından atanan 27'nci danışman olan Değirmenci'nin hangi görevleri icra edeceği henüz açıklanmadı.