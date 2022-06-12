Son dakika: AFAD duyurdu! Van’da şiddetli deprem

Gelen son dakika haberine göre; Van'ın Tuşba ilçesinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Van'da 21:35'te 5.0 şiddetinde deprem meydana geldi

SON DAKİKA | Van’da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi | Video

Van'da günlerdir korkutan depremlere bir yenisi eklendi. Saat 21:35 sırasında gerçekleşen ve çevre il ve ilçelerden hissedilen depremin büyüklüğü AFAD tarafından 5.0 olarak açıklandı. AFAD'tan gelen ilk açıklamaya göre deprem Tuşba ilçesinde gerçekleşti. Korkuya sebep olan deprem sonrasında vatandaşlar da dışarı çıktı.

VAN VALİSİ OZAN BALCI: - "ŞİMDİLİK OLUMSUZ BİR DURUM GÖRÜNMÜYOR"

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, AA muhabirine, şu ana kadar kendilerine olumsuz bir bilginin aktarılmadığını belirterek, "Şu an ekipler inceleme ve tespit çalışması yapıyor. Şimdilik olumsuz bir durum görünmüyor." dedi.

Bakan Fahrettin Koca: Saat 21.35'te Van Tuşba'da meydana gelen 5 şiddetindeki depremde İl Ambulans Servisi Başhekimliğimize herhangi bir olumsuz çağrı, yardım talebi gelmemiştir. Şu anki bilgilere göre can kaybı veya yaralı yoktur. Ekiplerimiz olası gelişmelere karşı sahada görev başındadır.

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