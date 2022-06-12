Son dakika: Başkan Erdoğan Van’da gençlerle buluştu

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Van'da gençlerle bir araya geldi.

AHaber CANLI YAYIN

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamlarından öne çıkan mesajlar:

Şehre ayak bastığımız andan itibaren bizleri coşku dolu bir süreçle sevgiyle bağırlarına basan tüm Vanlı kardeşlerime şükranlarımı ifade ediyorum. Ben Van'a çok geldim gittim.

Bugün 10 binler Van'da gerek meydanda gerek caddelerde dönüşte bile aynı coşku aynı heyecan devam ediyordu. Vanlı kardeşlerime şahsım, partim, milletim adına selam sevgi saygılarımı sunuyorum.

Sözlerimin hemen başında toplu açılış töreniyle resmen hizmete aldığımız tüm yatırımların şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.

Birileri diyor ya AK Parti'nin gençlerde tabanı yok diye. Buyrun işte gençler burda. Hiçbir partiyle mukayese edilemeyecek genç üye sayısına sahibiz. Şu an da üye sayımız 12 milyona ulaştı. Kadın kolunda da üye sayımız çok yüksek. 3 buçuk 4 milyon kadın üye sayımız var. Diğer partilerin tamamını toplayın bizim partimzin üye sayısına ulaşamazlar.

Bay Kemal diyor ki seçim ratihini açıkla. Seçim tarihi belli. Önümüzdeki yılın Haziranında seçim var.

Ayrıntılar geliyor...