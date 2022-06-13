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Giriş Tarihi: 13.6.2022

4 terörist etkisiz hale getirildi

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
4 terörist etkisiz hale getirildi

Muş’ta Eren Abluka-16 Operasyonu başlatıldı. Hakkari kırsalında devam eden Eren Abluka-2 Operasyonu’nda ise 4 terörist etkisiz hale getirildi

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Muş'ta Eren Abluka-16 Şenyayla Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray operasyonu başlatıldı. Operasyonda Muş İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan 578 personel 39 operasyonel tim görev alıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da terörle mücadeleye ilişkin yeni bir açıklama geldi. Bakan Soylu yaptığı açıklamada, "Hakkari Yoncalı Kepizek sırtında, istihbarat, İHA ve keşif/gözetleme sonucu yerleri belirlenen 4 terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Ay yıldızın evlatları, kahramanlarımıza tebrikler" dedi.
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4 terörist etkisiz hale getirildi
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