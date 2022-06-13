FETÖ’nün güncel yapılanmasında şok detaylar: İtirafçı olana yardım yok

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde FETÖ/PDY Güncel Yapılanmasına yönelik Bartın İl Emniyet Müdürlüğünce 7 Haziran'da emniyet ile Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerle birlikte düzenlenen operasyonda 37 zanlı gözaltına alınmıştı. Bartın merkezli, İstanbul, Isparta ve Karabük illerinde gerçekleştirilen operasyonda 50 adrese baskın yapan KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün dinamik ve canlı yapısını yeniden tesis etmek, örgüt üyeleri arasında 'biz' duygusunu geliştirerek, moral ve motivasyon sağlamak için cezaevinde olan veya tahliye olmuş örgüt üyelerine, yurtdışından, eski kaynak holding yöneticilerinden gelen paralar ve toplanan himmetlerle maddi yardımda bulundukları belirlendi.
SABAH'ın ulaştığı soruşturma dosyasının detaylarında örgütün bu yolla giderek eriyen, kendilerinden kopan örgüt tabanını yeniden kazanmak istediği tespit edildi.
İTİRAFÇI OLANLAR ÇETELEDE "BİZDEN DEĞİL"
FETÖ'nün güncel yapılanmasının yardımları, sadece örgüte bağlılıklarını teyit ettikleri kimselere yaptıkları, ayrıca örgütün adli işlem gören tüm örgüt üyelerinin adli işlem sonuçlarını, etkin pişmanlıktan faydalanıp faydalanmadıklarını kaydederek buna göre tekrar örgütsel sorumluluk alıp alamayacakları gibi çeteleler tutarak mensuplarını takibe devam ettikleri belirlendi. Operasyon kapsamında ele geçirilen verilerde örgüt üyelerinin tuttukları çetelelerde yakını cezaevinde olan kimseleri "bizden / değil" şeklinde fişledikleri, örgüte bağlı olmadığını, itirafçı olan ve ayrıldığını belirledikleri kişileri de yardım listesinden çıkardıkları tespit edildi. Yardımları, kamu görevinden ihraç olmuş, cezaevinden tahliye olmuş örgüt üyelerinin yaptığı belirlenirken, örgütün kendinden gördüğü kimseleri de örgüt hedefleri kapsamında yeni görevler verdikleri tespit edildi.
MARKETLERİN SANAL UYGULAMALARINDAN SİPARİŞ VERMİŞLER
Yardım için alınan malzemelerin ise ülke çapında hizmet veren büyük zincir marketlerin sanal uygulamalarındaki online ürün satışındaki ürün kota sınırına takılmamak amacıyla belirlenen kullanıcı isimleriyle örgüte ait depo olarak kullanılan adreslere çok sayıda sipariş verilerek depolandığı belirlendi. Zanlıların ayrıca örgüt üyelerinin lise ve üniversite çağındaki çocuklarına burs vererek devlet kademelerine yerleştirmek üzere kendilerine bağımlı kıldıkları, örgüt üyelerine "cezaevlerinin dışarıdan daha güvenli olacağı günlerin geleceğini" yani iç karışıklık beklediklerini söyleyerek geri döneceğiz mesajı vermeye çalıştıkları soruşturma dosyasındaki bilgilerde yer aldı.
SOSYAL MEDYADA PROPAGANDA YAPANA YARDIM
Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda darbe girişiminde rol alan kişilerde bulunan F serisi 1 dolar'lar, çok sayıda örgütsel dökümanlar ile elebaşı Gülen'in kitapları ele geçirildi. Örgütün sürekliliğinin, işbirliği ve işbölümünün, aralarındaki hiyerarşinin tam olarak ortaya konmasını engellemek amacıyla operasyon sırasında şüphelilerin yüksek korumalı şifreye sahip ve içerisinde örgütün güncel yapılanmada izlediği yol ve yöntemlerin bulunduğu telefonları evin cam veya balkonlarından atarak kullanılamaz hale getirmeye çalıştıkları tespit edildi. Örgüt üyelerinin erzak yardımları sonrasında yardımı alan kişilere sosyal medyada propaganda yapma ödevi verdikleri ortaya çıktı. Örgüt üyelerinin birbirlerine zaman ayarlı mesajlar gönderdikleri, telefonlarının düzenli olarak içerikleri sildikleri tespit edildi. Gerçekleştirilen operasyon sonrasında kamuoyunu, toplum vicdanını etkilemek, mağdur rolüne bürünmek amacıyla sosyal medya üzerinden bunun yalnızca insani yardım olduğunu belirterek STK'ları, insan hakları derneklerini, siyasi oluşumları etiketleyerek propaganda yürüttükleri, bu yolla her zaman olduğu gibi mağdur maskesi takarak yürütülen soruşturmaların içini boşaltıp, toplumun bakış açısını değiştirmeye çalıştıkları değerlendirildi.
353 BİN 500 LİRA ELE GEÇİRİLDİ
Gözaltına alınan zanlıların ikamet, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda yüksek miktarda döviz, gümüşün aralarında bulunduğu 353 bin 500 lira, 77 cep telefonu, 14 hafıza kartı, 43 flash bellek, 30 laptop ve tablet, 20 hard disk, 6 ruhsatsız av tüfeği ve tüfeklere ait fişekler, 1 kuru sıkı tabanca, 2 orijinal şarjör, 6136 kapsamına giren 111 fişek, 7 Mikro SD kart, 53 CD ve DVD, 1 çek, 70 yasaklı yayın evine ait olduğu değerlendirilen kitap, 2 tapu senedi, 28 FETÖ ile bağlantılı fotoğraf, 3 banka dekontu, 22 terör örgütü ile ilişkili olduğu değerlendirilen not defteri ve ajanda, 310 örgüt ile iltisaklı olduğu değerlendirilen kişilere ait sanal market fişi ve çok miktarda erzak paketi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgularının devam ettiği öğrenildi.