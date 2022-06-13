FETÖ’nün güncel yapılanmasında şok detaylar: İtirafçı olana yardım yok

SOSYAL MEDYADA PROPAGANDA YAPANA YARDIM

Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda darbe girişiminde rol alan kişilerde bulunan F serisi 1 dolar'lar, çok sayıda örgütsel dökümanlar ile elebaşı Gülen'in kitapları ele geçirildi. Örgütün sürekliliğinin, işbirliği ve işbölümünün, aralarındaki hiyerarşinin tam olarak ortaya konmasını engellemek amacıyla operasyon sırasında şüphelilerin yüksek korumalı şifreye sahip ve içerisinde örgütün güncel yapılanmada izlediği yol ve yöntemlerin bulunduğu telefonları evin cam veya balkonlarından atarak kullanılamaz hale getirmeye çalıştıkları tespit edildi. Örgüt üyelerinin erzak yardımları sonrasında yardımı alan kişilere sosyal medyada propaganda yapma ödevi verdikleri ortaya çıktı. Örgüt üyelerinin birbirlerine zaman ayarlı mesajlar gönderdikleri, telefonlarının düzenli olarak içerikleri sildikleri tespit edildi. Gerçekleştirilen operasyon sonrasında kamuoyunu, toplum vicdanını etkilemek, mağdur rolüne bürünmek amacıyla sosyal medya üzerinden bunun yalnızca insani yardım olduğunu belirterek STK'ları, insan hakları derneklerini, siyasi oluşumları etiketleyerek propaganda yürüttükleri, bu yolla her zaman olduğu gibi mağdur maskesi takarak yürütülen soruşturmaların içini boşaltıp, toplumun bakış açısını değiştirmeye çalıştıkları değerlendirildi.

353 BİN 500 LİRA ELE GEÇİRİLDİ

Gözaltına alınan zanlıların ikamet, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda yüksek miktarda döviz, gümüşün aralarında bulunduğu 353 bin 500 lira, 77 cep telefonu, 14 hafıza kartı, 43 flash bellek, 30 laptop ve tablet, 20 hard disk, 6 ruhsatsız av tüfeği ve tüfeklere ait fişekler, 1 kuru sıkı tabanca, 2 orijinal şarjör, 6136 kapsamına giren 111 fişek, 7 Mikro SD kart, 53 CD ve DVD, 1 çek, 70 yasaklı yayın evine ait olduğu değerlendirilen kitap, 2 tapu senedi, 28 FETÖ ile bağlantılı fotoğraf, 3 banka dekontu, 22 terör örgütü ile ilişkili olduğu değerlendirilen not defteri ve ajanda, 310 örgüt ile iltisaklı olduğu değerlendirilen kişilere ait sanal market fişi ve çok miktarda erzak paketi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgularının devam ettiği öğrenildi.

