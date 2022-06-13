Her fırsatta açlık ve israf edebiyatı yapıyordu! CHP’li Aykut Erdoğdu’dan lüks otelde milyonluk düğün

Küresel krizin etkisindeki dünya ülkelerine oranla Türkiye'de hükümet, ekonomik adımlarla bu krizi en asgari zararla atlatmak için çalışıyor.

Türkiye'nin ekonomi alanındaki mücadelesini görmezden gelen anamuhalefet, 'Kriz sadece Türkiye'de var' algısı oluşturmaktan geri durmuyor. O isimlerden biri de CHP İstanbul Milletvekili ve Parti Meclis Üyesi Aykut Erdoğdu…