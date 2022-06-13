İBB önünde protesto

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'de çalışan DİSK'e bağlı Birleşik Tarım Orman İşçileri Sendikasına üye bir grup, 3 işçinin işten çıkarılması ve maaşlara istedikleri oranda zam yapılmadığı için protesto etti.

Bugün saat 11.00 sıralarında Saraçhane'de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Binası önündeki parkta toplanan yüzlerce çalışan, yapılmayan ücret zamlarından dolayı tepkilerini dile getirdi. Grup adına açıklama yapan BTO-Sen Genel Başkanı Ayvaz Şeker, bugüne kadar çeşitli bahanelerle yaklaşık 130 kişinin işten çıkartıldığının kendilerine bildirildiğini anlattı.

'MOBBİNG YAPILIYOR VE İKNA ODALARI KURULDU'

Ağaç AŞ işçilerinin İstanbul'un yeşilliğini koruduğunu ve güzelleştirdiğini belirten Şeker, "Daha önce görüşmeler yapılarak 'Belki aşarız' dedik konuları. Üç tane ayrı talebimiz vardı. Birincisi, işten atılanların işe alınması. İkincisi, asgari ücretin üzerine iyileştirme. Üçüncüsü de iş yerinde işçilere mobbing uygulayan, ikna odalarına getiren, baskı yapan şef ve mühendislerle ilgili bir yargıya intikal etmesi gereken, soruşturma açılması gereken konular." diye konuştu. Basın açıklamasının ardından çeşitli sloganlar atan gruptakiler, olaysız şekilde dağıldı.