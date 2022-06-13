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Giriş Tarihi: 13.6.2022 15:28

Tokat’a şehit ateşi düştü!

MİHRİBAN KOÇAKER
Tokat’a şehit ateşi düştü!

Kuzey Irak’ta süren Pençe Kilit Herakatı’nda Tokat’ın Erbaa ilçesi Tosunlar köyü nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök (26) şehit oldu.

Kuzey Irak'ta süren Pençe Kilit Herakatı'ndan Tokat'a şehit ateşi düştü. Harekatın gerçekleştiği Bazni Tepe bölgesinde terör örgütü unsurlarınca gerçekleştirilen yoğun roket ve hafif silah atışı neticesinde Tokat'ın Erbaa ilçesi Tosunlar Köyü nüfusuna kayıtlı Zühtü ve Zarife Gök çiftinin 5 çocuğundan biri olduğu öğrenilen Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök (26) yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Şehidin acı haberi Tosunlar köyündeki ailesine ulaşırken acı haberi alan ailesi gözyaşlarına boğuldu.

Şehidin evine Türk Bayrağı asıldı.

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Tokat’a şehit ateşi düştü!
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