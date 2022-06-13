Kuzey Irak'ta süren Pençe Kilit Herakatı'ndan Tokat'a şehit ateşi düştü. Harekatın gerçekleştiği Bazni Tepe bölgesinde terör örgütü unsurlarınca gerçekleştirilen yoğun roket ve hafif silah atışı neticesinde Tokat'ın Erbaa ilçesi Tosunlar Köyü nüfusuna kayıtlı Zühtü ve Zarife Gök çiftinin 5 çocuğundan biri olduğu öğrenilen Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök (26) yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.