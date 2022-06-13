Şehitlerimizi uğurladık

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, EYP'nin patlaması sonucu, Sivaslı Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım (27) ve Gaziantep nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap (26) şehit oldu. Patlamada 2 asker de yaralandı.Şehit Yıldırım'ın Sivasmerkeze bağlı Gaziköy'deoturan baba Cemal, anneHatice ile eşi Duriye Yıldırım,acı haberi askeri yetkililerdenaldı. Yıldırım'ın, RamazanBayramı'nda nikâh kıydığı eşiDuriye ile Kurban Bayramısonrasında, 13 Temmuz'dadüğün yapmaya hazırlandığıöğrenildi.Duriye Yıldırım"Düğünüme 29 gün kalmıştı.Gözümün yaşı kurudu, akmıyor.Böyle çok acı oluyormuş.Ben düşman sevindirmem.Vatan sağ olsun Ömer.Rabbim şehadetini kabuletsin" diyek ağladı.Şehit Yıldırım, ikindinamazına müteakibenGaziköy Camisi'nde kılınannamazınardındanköy mezarlığındatoprağaverildi.ŞehitMehmetAli Çap'ınGaziantep'inŞahinbeyilçesinebağlı AkdereMahallesi'ndeyaşayan baba Mahmut Çapile anne Zeynep Çap, gözyaşınaboğuldu. Evli olan Çap,ikindi namazını müteakibenYeşilkent Mezarlığı'ndakiKaplan Kardeşler Camii'ndekılınan cenaze namazınınardından, gözyaşları arasındaşehitliğe defnedildi.CumhurbaşkanıErdoğan da şehit ailelerinemesaj göndererek, başsağlığıdiledi.IRAK'IN kuzeyinde devam eden Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde önceki gün şehit olan 2 askerden Uzman Çavuş Gökhan Demir Ordu'da toprağa verildi. Şehidin eşi Seda Demir'in, tabuta sarılarak gözyaşı dökmesi ve feryatları yürekleri dağladı. Eylül (7) ve Doruk (5) adında iki çocuğu bulunan Demir, namazın ardından, İnkur Mahallesi'nde defnedildi. Sözleşmeli Er Fuat Özer ise Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde toprağa verildi. Şehidin iki kız kardeşi ağabeylerini asker selamı ile uğurlarken, baba Mehmet Özer, "Bu hainler, emellerine şimdiye kadar ulaşamadı, bundan sonra da ulaşamayacaklar. Vatan sağ olsun" dedi.