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Giriş Tarihi: 13.6.2022

Şehitlerimizi uğurladık

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
HAMZA ALP
Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Şehitlerimizi uğurladık

Şehit ateşi Sivas ve Gaziantep’e düştü. Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit operasyonunda 2 asker şehit düştü. Şehitler gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, EYP'nin patlaması sonucu, Sivaslı Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım (27) ve Gaziantep nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap (26) şehit oldu. Patlamada 2 asker de yaralandı.

DÜĞÜNÜNE 29 GÜN VARDI
Şehit Yıldırım'ın Sivas merkeze bağlı Gaziköy'de oturan baba Cemal, anne Hatice ile eşi Duriye Yıldırım, acı haberi askeri yetkililerden aldı. Yıldırım'ın, Ramazan Bayramı'nda nikâh kıydığı eşi Duriye ile Kurban Bayramı sonrasında, 13 Temmuz'da düğün yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Duriye Yıldırım "Düğünüme 29 gün kalmıştı. Gözümün yaşı kurudu, akmıyor. Böyle çok acı oluyormuş. Ben düşman sevindirmem. Vatan sağ olsun Ömer. Rabbim şehadetini kabul etsin" diyek ağladı. Şehit Yıldırım, ikindi namazına müteakiben Gaziköy Camisi'nde kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.




Şehit Mehmet Ali Çap'ın Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Akdere Mahallesi'nde yaşayan baba Mahmut Çap ile anne Zeynep Çap, gözyaşına boğuldu. Evli olan Çap, ikindi namazını müteakiben Yeşilkent Mezarlığı'ndaki Kaplan Kardeşler Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından, gözyaşları arasında şehitliğe defnedildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da şehit ailelerine mesaj göndererek, başsağlığı diledi.



ŞEHİT BABASI: VATAN SAĞOLSUN
IRAK'IN kuzeyinde devam eden Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde önceki gün şehit olan 2 askerden Uzman Çavuş Gökhan Demir Ordu'da toprağa verildi. Şehidin eşi Seda Demir'in, tabuta sarılarak gözyaşı dökmesi ve feryatları yürekleri dağladı. Eylül (7) ve Doruk (5) adında iki çocuğu bulunan Demir, namazın ardından, İnkur Mahallesi'nde defnedildi. Sözleşmeli Er Fuat Özer ise Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde toprağa verildi. Şehidin iki kız kardeşi ağabeylerini asker selamı ile uğurlarken, baba Mehmet Özer, "Bu hainler, emellerine şimdiye kadar ulaşamadı, bundan sonra da ulaşamayacaklar. Vatan sağ olsun" dedi.

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Şehitlerimizi uğurladık
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