Şehitlerimizi uğurladık

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, EYP'nin patlaması sonucu, Sivaslı Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım (27) ve Gaziantep nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap (26) şehit oldu. Patlamada 2 asker de yaralandı.
DÜĞÜNÜNE 29 GÜN VARDI
Şehit Yıldırım'ın Sivas
merkeze bağlı Gaziköy'de
oturan baba Cemal, anne
Hatice ile eşi Duriye Yıldırım,
acı haberi askeri yetkililerden
aldı. Yıldırım'ın, Ramazan
Bayramı'nda nikâh kıydığı eşi
Duriye ile Kurban Bayramı
sonrasında, 13 Temmuz'da
düğün yapmaya hazırlandığı
öğrenildi.
Duriye Yıldırım
"Düğünüme 29 gün kalmıştı.
Gözümün yaşı kurudu, akmıyor.
Böyle çok acı oluyormuş.
Ben düşman sevindirmem.
Vatan sağ olsun Ömer.
Rabbim şehadetini kabul
etsin" diyek ağladı.
Şehit Yıldırım, ikindi
namazına müteakiben
Gaziköy Camisi'nde kılınan
namazın
ardından
köy mezarlığında
toprağa
verildi.
Şehit
Mehmet
Ali Çap'ın
Gaziantep'in
Şahinbey
ilçesine
bağlı Akdere
Mahallesi'nde
yaşayan baba Mahmut Çap
ile anne Zeynep Çap, gözyaşına
boğuldu. Evli olan Çap,
ikindi namazını müteakiben
Yeşilkent Mezarlığı'ndaki
Kaplan Kardeşler Camii'nde
kılınan cenaze namazının
ardından, gözyaşları arasında
şehitliğe defnedildi.
Cumhurbaşkanı
Erdoğan da şehit ailelerine
mesaj göndererek, başsağlığı
diledi.
ŞEHİT BABASI: VATAN SAĞOLSUN
IRAK'IN kuzeyinde devam eden Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde önceki gün şehit olan 2 askerden Uzman Çavuş Gökhan Demir Ordu'da toprağa verildi. Şehidin eşi Seda Demir'in, tabuta sarılarak gözyaşı dökmesi ve feryatları yürekleri dağladı. Eylül (7) ve Doruk (5) adında iki çocuğu bulunan Demir, namazın ardından, İnkur Mahallesi'nde defnedildi. Sözleşmeli Er Fuat Özer ise Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde toprağa verildi. Şehidin iki kız kardeşi ağabeylerini asker selamı ile uğurlarken, baba Mehmet Özer, "Bu hainler, emellerine şimdiye kadar ulaşamadı, bundan sonra da ulaşamayacaklar. Vatan sağ olsun" dedi.