Türk Kızılay’dan sıfır atık oyuncak projesi! Çocuklar ’hayalimle dönüşen oyuncaklar’ üretti

ELAZIĞ'DA BAŞLADI TÜRKİYE'YE YAYILIYOR

2018 yılında ilki Elazığ'da hayata geçirilen "Hayalimle Dönüşen Oyuncak Projesi" ilk ve ortaokul öğrencilerinin yetenekleri doğrultusunda atık malzemelerden hayallerindeki oyuncakları yapması hedeflendi.

Proje, 2022 yılında ise Elazığ, Uşak ve Çanakkale'de uygulanmaya başladı. Atık malzemeler çocukların hayal gücüyle değerlendirildi. Bu yıl, Elazığ, Uşak ve Çanakkale'de bin 500'ü aşkın çocuk kendi oyuncağını yaptı.

ÇOCUK ŞENLİĞİ DÜZENLENDİ

Projenin temel amacı, çocukların evlerindeki kullanılmayan ya da atık malzemelerden oyuncaklar yaparak geri dönüşüm bilinci ve hayal gücünün genişlemesine katkı sağlamak şeklinde belirlendi. Elazığ'da tamamlanan projede şehir merkezindeki 93 okul ziyaret edildi, okullarda bilgilendirmeler yapıldı ve çocukların kendi oyuncaklarını yapmaları teşvik edildi. Türkiye genelinde 300 okulda oyuncak yapıldı. Okullar tarafından dereceye giren oyuncaklar il genelindeki yarışma için Türk Kızılay Şube Başkanlığı'na teslim edildi ve oyuncaklar üç gün boyunca sergilendi. Yaklaşık 50 kişilik jüri tarafından değerlendirilen oyuncaklar arasından dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi. Program finalinde bir de çocuk şenliği yapılırken ve şenliğe katılan tüm çocuklara çeşitli ikramlık ve hediyeler verildi.



HAYAL GÜÇLERİ GELİŞECEK ATIKLAR ÇÖP OLMAYACAK

Proje kapsamında evde kullanılmayan malzemeler, kırılmış oyuncaklar, atılacak eşyalar kullanılarak yeni bir oyuncak ortaya çıkarılması, böylelikle çocukların el becerilerinin gelişmesi ve israfın önüne geçilmesine yardımcı olunması, katılan yarışmacılara kültür, sanat, müzik gibi alanlarda ilgi ve yeteneklerini keşfedebilecekleri hediyeler verilmesi, çocukların istediği şeyi yapabileceğinin farkına varmasının sağlanması ve bu sayede özgüveni yüksek ve düşüncelerini rahatça ifade edebilecek nesillerin oluşmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.