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Giriş Tarihi: 14.6.2022 08:39 Son Güncelleme: 14.6.2022 09:15

Ankara merkezli 29 ilde FETÖ operasyonu! 59 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İHA
Ankara merkezli 29 ilde FETÖ operasyonu! 59 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensupları tarafından 2011-2013 yılları arasında yapılan KPDS, ALES, YDS ve ÜDS sınav sorularının usulsüz şekilde alınarak, sınav öncesi örgüt mensuplarına dağıtılmak suretiyle haksız menfaat temin edilmesine yönelik FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık suçlarına ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında; 59 şüpheli hakkında Ankara merkezli 29 ilde, yakalama ve gözaltı işlemi uygulanmak suretiyle operasyon yapıldı.

Son dakika... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensupları tarafından 2011-2013 yılları arasında yapılan KPDS, ALES, YDS ve ÜDS sınav sorularının usulsüz şekilde alınarak, sınav öncesi örgüt mensuplarına dağıtılmak suretiyle haksız menfaat temin edilmesine yönelik FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık suçlarına ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında; 59 şüpheli hakkında Ankara merkezli 29 ilde, yakalama ve gözaltı işlemi uygulanmak suretiyle operasyon yapıldı.

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Ankara merkezli 29 ilde FETÖ operasyonu! 59 şüpheli hakkında gözaltı kararı
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