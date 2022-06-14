HDP’li Mithat Sancar altılı masaya rest çekti: Saydığımız yöntemler karşılanmazsa kendi adayımızı çıkarırız

2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi öncesi Millet İttifakı'nın adayı belirsizliğini koruyor.

Muhalefet partilerinin bir araya gelerek oluşturduğu altılı masadan henüz cumhurbaşkanı adayı çıkmadı.

ALTILI MASAYI HEDEF ALDI: YÖNTEMLERİMİZ KARŞILANMAZSA AYRI ADAY ÇIKARIRIZ

İttifakın gizli ayağı HDP ise seçimde gösterilecek aday ve talepleri üzerinden ortaklarına gözdağı vermeyi sürdürüyor.

Partisinin grup toplantısında konuşan HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, ittifak ortaklarını hedef alarak, "Saydığımız yöntemler karşılanmazsa kendi adayımızı çıkarırız" ifadelerini kullandı.

"HİÇ ŞÜPHESİZ KENDİ YOLUMUZDA YÜRÜRÜZ"

Altılı masaya gözdağı veren HDP'li Sancar ittifak ortaklarına şu mesajları verdi:

"Müzakere ile açık diyalog ve mutabakatla ortak aday fikrine açık olduğumuzu söyledik. Cumhurbaşkanlığı seçiminde politikamız budur.

Açık müzakere, doğrudan diyalog ve gerçeklerle yüzleşme temelinde bir mutabakat. Eğer bu saydığımız yöntem karşılık bulmazsa hiç şüphesiz kendi yolumuzda yürümeye devam edeceğiz.

Kimse imalar beklemesin. Bu saydığımız yöntemler karşılık bulmazsa şüphesiz kendi adayımızı çıkarmayı da en önemli seçenek olarak tutuyoruz. Bu kadar. Kulis bilgileriymiş de şuymuş da buymuş da; buradayız, herkesle konuşmaya hazırız."