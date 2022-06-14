Son dakika: AK Parti MKYK Toplantısı sona erdi! Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar

Son dakika haberleri. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor.

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TERÖRLE MÜCADELE OPERASYONLARI

İşte Ömer Çelik'in açıklamalarında öne çıkanlar:

7 gün 24 saat esasına göre mücadele ediliyor.

Yunanistan sürekli olarak üçüncü ülkeleri işe katıyor. Adaların silahlandırılmaması hukukun gereğidir. Eğer siz kafanıza göre bunlar modası geçmiş işler derseniz uluslararası hukuk kalmaz. Deniz sahasının 2 katı kadar hava sahası talep eden Yunanistan'dan başka bir devlet yok.

Hukuku ihlal eden taraf Yunanistan tarafıdır.

SİYASETTE KİMLİK TARTIŞMASI

Bu son derece ayıp bir şeydir.

Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili yaşanan tartışma demokratik kültürü zehirler.

Herhangi bir mahama aday olacak herhangi bir vatandaşımızın mezhebi, doğduğu yeri tartışma konusu yapılamaz.

İnsan haklarına aykırı buluyoruz, tartışmayı reddediyor.

AP'NİN TÜRKİYE RAPORU

Ap'nin bir raporu yayımlandı. Rum tezlerini rapor haline getirmişler.