Ümit Özdağ’dan çirkin algı! Kullandığı fotoğraf İsrail’de çekilmiş!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ırkçı bir siyaset üretirken, sığınmacılar üzerinden yaptığı provokatif çıkışlarıyla da gündemdeki yerini aldı. Özdağ, bu sefer Türkiye'deki emekliler ile sığınmacıları kıyaslayan bir paylaşım yaptı.





Özdağ resmi Twitter hesabından pazarda domates toplayan insanları gösteren bir fotoğraf karesini paylaşarak Türkiye'den bir kareymiş gibi sundu. Özdağ ayrıca şunları yazdı: "12 milyon emekli, açlık sınırının altında bir gelire sahip ve pek çok ihtiyacına ulaşamazken sığınmacılar için harcamalara devam edilmesi, Türk insanına karşı işlenmiş en büyük suçtur. Çözüm; 2023 Seçim Sandığı Tercih; Zafer Partisi!"

O FOTOĞRAF 2014'TE İSRAİL'DE ÇEKİLMİŞ!

Özdağ'ın kullandığı fotoğrafın ise Türkiye'de çekilmediği İsrail'de çekildiği ve 2014 yılına ait bir fotoğraf karesi olduğu ortaya çıktı. Türk-Yahudi toplumuna yönelik yayın yapan, İstanbul'da yayınlanan haftalık Şalom gazetesinde 2014 yılında İsrail ile ilgili yayınlanan "Rapor: 2,6 milyon İsrailli fakirlik içinde yaşıyor" başlıklı haberin fotoğrafı olarak kullanıldığı öğrenildi. Şalom'da yer alan haberin içerisinde ise İsrail'deki günlük gazete olan Yedioth Aharonot'dan bu haberin alıntı yapıldığı belirtiliyor.