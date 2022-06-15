Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türksat 5B’yi devreye aldı: Uzaydaki uydu sayımız 10’a yükselecek

Türk uydu filosunun en güçlüsü olan Türksat 5B, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete alındı. Türksat Genel Müdürlüğü'nün Gölbaşı yerleşkesinde düzenlenen Türksat 5B Uydusu Hizmete Alma Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:2008'de uzaya fırlattığımızda, birileri istihza ile yaklaştı. Küçümseyici tavırlarıyla aslında kendi vizyonsuzluklarını, kendi ülkelerine olan güvensizliklerini sergiliyorlardı. Birilerinin o dönemde kendi aklınca dalga geçtiği 3A, aradan geçen 14 yılın ardından hâlâ aktif şekilde çalışıyor, hizmet veriyor.Türksat 3A uydusunu Türksat 4A 2014'te, Türksat 4B ise 2015'te uzaydaki yerini alırken, bu uyduların yanına yenilerini de ekledik. Geçen yıl Türksat 5A ve Türksat 5B'yi fırlattık. Türkiye aynı sene içinde uzaya iki uydu gönderebilen ender ülkeler arasında yerini aldı. Uzay deyince tek anladıkları gençliklerinde, çocukluklarında seyrettikleri uzay filmleri olan vizyonsuzlara kötü bir haberimiz daha var. Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli gözetleme uydumuz İMECE'yi 2023'ün ocak ayında, Türksat 6A'yı da yine 2023 ortalarında uzaya fırlatıyoruz. Böylece uzaydaki uydu sayımız, Bay Kemal, 10'a yükselecek. Başlattığımız Milli Uzay Programı ile ülkemizin kara, deniz ve hava sahalarındaki menfaatleri gibi uzaydaki çıkarlarını da savunmak bizim namus borcumuzdur.Gençleri-mizin uzay teknolojilerine gösterdiği ilgi umut ve heyecan verici. Milli teknoloji hamlemiz ve bunun somut örneği olan TEKNOFEST kuşağı gençlerimiz, kendi imzalarını taşıyan projelerle gökleri fethetmeye hazırlanıyor. Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencilerinin TEKNOFEST ile başlayan serüvenlerini, geçen ocakta uzayda taçlandırmaları, gayretlerin boşa gitmediğini gösterdi. Gençlerin uzaya fırlattığı Grizu 263 uydusu hâlâ sinyal veriyor. TEKNOFEST'in Azerbaycan'daki organizasyonunu iftiharla izledik. Şimdi de 30 Ağustos-4 Eylül arasında Samsun'da TEKNOFEST heyecanı tekrar yaşanacak.Pandemide bazı yerlerde evlatlarımız, yetersiz internet altyapısı nedeniyle uzaktan eğitim programlarına katılmakta sıkıntı çekmişti. Uydumuzun devreye girmesiyle bu sorun ortadan kalkacak. Türksat 5B, ülkemizin frekans ve bölge haklarının da korunmasını temin edecek. Siyasi etki alanı genişleyen Türkiye'nin askeri misyonlarının güvenli haberleşme ihtiyacı da artmakta. Uydumuz bu ihtiyacın karşılanmasında kritik öneme sahip.Mutlaka çözmemiz gereken bir konu da fiber internet altyapısını yaygınlaştırmak. Bu konuda yavaş gittiğimizin farkındayız. Ülkemizi son 20 yılda nasıl bölünmüş yollarla, otoyollarla, demiryolu hatlarıyla, havalimanlarıyla donattıysak, geniş bant interneti nasıl her köşeye ulaştırdıysak fiber altyapıyı da kısa sürede tamamlayacağız. Gökyüzünü, İHA ve SİHA'larla, helikopterlerle, milli muharip uçağı ile donatan, denizlerindeki egemenliğini modern gemilerle, denizaltılarla, botlarla, sondaj faaliyetleriyle tahkim eden, sınırlarını fiziki ve elektronik güvenlik hatlarıyla sağlama alan, en ileri teknolojik atılımları hayata geçiren ülke olarak bu meseleyi de çözeceğimizden şüphe duymuyorum.Vatandaşlar eskiden saatlerce, günlerce, haftalarca uğraşarak alabildikleri hizmetlere artık e-Devlet üzerinden saniyeler içinde erişebiliyor. Nitelikli Fikri Tapu (NFT) gibi kavramsal hale getirdiklerimizle geleceğin teknolojilerine kendi damgamızı vuruyor, kendi ismimizi kazıyoruz.Türkiye'nin uluslararası alanda 'Turkey' olarak kullanılan ismini Türkiye'ye çevirerek bu doğrultuda sembolik önemi haiz bir adım daha önce attık. Artık 'Turkey' yok, 'Türkiye' var. Bundan sonra uçaklarımızın gövdesine de 'Turkish Airlines' değil, 'Türkiye Hava Yolları' yazacağız.Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ya Allah, bismillah" diyerek butona bastı ve Türksat 5B uydusunu hizmete aldı. Erdoğan, daha sonra temsili olarak Türksat uydusu üzerinden "Abdülhamid Han" gemisiyle canlı bağlantı ile konuştu. İktidara geldiklerinde Türkiye'nin sismik araştırma gemisinin de, sondaj gemisinin de bulunmadığını, kiralamayla bu işlerin yapıldığını hatırlatan Erdoğan, şimdi 4 sondaj gemisi, 2 sismik araştırma gemisinin olduğunu dile getirdi. Gelecek yıl doğalgazı çıkarmaya başlayacaklarını söyleyen Erdoğan, "Allah yâr ve yardımcımız olsun. Bereketini bizlere göstersin" dedi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5B'nin kapasitesinin, sabit uydulara göre 20 kat daha fazla olacağını belirterek, "Cumhuriyet'imizin 100'üncü yıldönümünde, yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A ile ilk 10 ülke arasında yerimizi alacağız" dedi. Karaismailoğlu, hükümetleri döneminde ülkenin ulaşım ve haberleşmesi için 172 milyar doların üzerinde yatırım yaptıklarına dikkati çekerek, "Amacımız, 2053 yılına kadar 198 milyar dolarlık ulaşım ve haberleşme yatırımları yapmaktır. Yerli ve milli altyapının haberleşmede ne kadar önemli olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden etkilenen Akyurt ilçesinde helikopterden incelemelerde bulundu. Ankara'da devam eden sağanak nedeniyle yaşanan sel ve su baskınlarında büyük hasarın oluştuğu Akyurt üzerinde helikopterden inceleme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yetkililerden konuyla ilgili bilgi aldı.Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5B uydusunun maketini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sırada "Uydumuzu inşallah Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sergileyeceğiz. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.