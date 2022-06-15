Emine Erdoğan’dan ’Ekolojik Sanat’ sergisine ziyaret

Ankara Vali Yardımcısı Elif Nur Bozkurt'tan sergideki eserlerle ilgili bilgi alan Emine Erdoğan, ürünleri yapan sanatçılarla da sohbet ederek, fotoğraf çektirdi. Daha sonra cam, takı, dokuma ve misafir sanatlar atölyelerini ziyaret eden Erdoğan, ebru sanatından manzara tablosu yapan Sevim Sağdıç'ın çalışmasını izledi. Erdoğan, sanatçı Neriman Şahin'in yaptığı yağlı boya tablonun küçük bir bölümünü boyadı. Ziyaret sonrası Vali Vasip Şahin, Emine Erdoğan'a ağaç yakma sanatıyla yapılan portresini ve Ankara keçisinden elde edilen tiftiğin dokunmasıyla oluşturulan şal hediye etti.