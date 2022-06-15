Kılıçdaroğlu altı yıl önce temelini atmıştı... O inşaatın daha yeni başladığı ortaya çıktı

Çankaya Belediyesi, temelini altı yıl önce attığı Atatürk Kültür Merkezi'ni yıllar geçmesine rağmen bitiremedi. Yarıda kalan projeyi Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen yeniden duyurdu. Taşdelen sosyal medya platformu Twitter adresinden yaptığı paylaşım şaşkınlığa da neden oldu.
"YAKINDA İNŞAATINA BAŞLAYACAĞIMIZ…" DEDİ
Başkan Taşdelen Atatürk Kültür Merkezi projesi için yakında inşaatına başlayacaklarını belirterek, "Yakında inşaatına başlayacağımız Atatürk Kültür Merkezimiz. 1.100 ve 500 kişilik iki ayrı salonuyla uluslararası standartlarda tiyatro, opera ve konserlere ev sahipliği yapacağız" ifadelerini kullandı.
KILIÇDAROĞLU ALTI YIL ÖNCE TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILMIŞTI!
Eskişehir Yolu kenarı Bilkent Kavşağı'nda bulunan Atatürk Kültür Merkezi'nin temel atma törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise 30 Kasım 2016 tarihinde yani altı yıl önce katılmıştı.
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen o dönem sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda temel atma töreni fotoğraflarını da paylaşarak "Çankaya tarihimizin en büyük yatırımı olan Atatürk Kültür Merkezi'nin temelini Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu birlikte attık" ifadelerini kullanmıştı.