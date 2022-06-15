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Giriş Tarihi: 15.6.2022 16:40

Kılıçdaroğlu altı yıl önce temelini atmıştı... O inşaatın daha yeni başladığı ortaya çıktı

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Kılıçdaroğlu altı yıl önce temelini atmıştı... O inşaatın daha yeni başladığı ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun temel atma törenine altı yıl önce katıldığı Atatürk Kültür Merkezi inşaatını Çankaya Belediyesi yıllar geçmesine rağmen bitiremedi. Yarıda kalan projeyi Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in “Yakında inşaatına başlayacağımız Atatürk Kültür Merkezimiz” diyerek sosyal medyadan yeniden duyurdu. Taşdelen paylaşımında “Ankara’ya yeni bir eser kazandıracağız. İleri daima ileri” demesi de şaşırttı. İşte detaylar

Çankaya Belediyesi, temelini altı yıl önce attığı Atatürk Kültür Merkezi'ni yıllar geçmesine rağmen bitiremedi. Yarıda kalan projeyi Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen yeniden duyurdu. Taşdelen sosyal medya platformu Twitter adresinden yaptığı paylaşım şaşkınlığa da neden oldu.

"YAKINDA İNŞAATINA BAŞLAYACAĞIMIZ…" DEDİ

Başkan Taşdelen Atatürk Kültür Merkezi projesi için yakında inşaatına başlayacaklarını belirterek, "Yakında inşaatına başlayacağımız Atatürk Kültür Merkezimiz. 1.100 ve 500 kişilik iki ayrı salonuyla uluslararası standartlarda tiyatro, opera ve konserlere ev sahipliği yapacağız" ifadelerini kullandı.

ALTI YILDA BİTMEYEN İNŞAAT İÇİN "İLERİ DAİMA İLERİ" DEDİ

Taşdelen'in Atatürk Kültür Merkezi için "Ankara'ya yeni bir eser kazandıracağız" ifadelerini kullandıktan sonra altı yıldır bitmeyen inşaat için "İleri daima ileri" etiketini paylaşması şaşırttı.

KILIÇDAROĞLU ALTI YIL ÖNCE TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILMIŞTI!

Eskişehir Yolu kenarı Bilkent Kavşağı'nda bulunan Atatürk Kültür Merkezi'nin temel atma törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise 30 Kasım 2016 tarihinde yani altı yıl önce katılmıştı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen o dönem sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda temel atma töreni fotoğraflarını da paylaşarak "Çankaya tarihimizin en büyük yatırımı olan Atatürk Kültür Merkezi'nin temelini Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu birlikte attık" ifadelerini kullanmıştı.

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Kılıçdaroğlu altı yıl önce temelini atmıştı... O inşaatın daha yeni başladığı ortaya çıktı
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