Kılıçdaroğlu altı yıl önce temelini atmıştı... O inşaatın daha yeni başladığı ortaya çıktı

Çankaya Belediyesi, temelini altı yıl önce attığı Atatürk Kültür Merkezi'ni yıllar geçmesine rağmen bitiremedi. Yarıda kalan projeyi Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen yeniden duyurdu. Taşdelen sosyal medya platformu Twitter adresinden yaptığı paylaşım şaşkınlığa da neden oldu.