Kılıçdaroğlu da polise yumruk atan DBP’li Saliha Aydeniz’i kınayamadı! İki kelimelik yanıt

İstanbul Kadıköy'de, terör örgütü PKK'nın elebaşı bebek katili Abdullah Öcalan için yürüyüş düzenleyen ve polisimize yumruk atan DBP'li vekil Saliha Aydeniz'e toplumun birçok kesiminden büyük bir tepki geldi. Türkiye'nin günlerce konuştuğu olayla ilgili CHP'den ise kaçamak açıklamalar gelmeye devam ediyor.