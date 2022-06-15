Mavi Vatan tanımı hukuka uygun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün AK Parti MKYK toplantısına başkanlık etti. Yaklaşık 2 saat süren toplantıya ilişkin bilgi veren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, özetle şunları kaydetti:Türkiye ne zaman sınır operasyonu yapacağını açıklasa müttefiklerimiz endişeli olduklarını açıklıyor. Neyden endişeleri olduklarını anlamıyoruz.Komşumuzla (Yunanistan) diyalog yoluyla sorunları çözmeye her zaman hazırız. Adaların silahsızlandırılması Lozan ve Paris anlaşmaları ile teminat altına alınmıştır.Türkiye hukuk çerçevesinde egemenlik tartışması açıyor. 'Gelin masada çözelim, iki ülke arasında çözelim' diyen de biziz. Türkiye'nin Mavi Vatan tanımı hukuka uygundur.(Polis yumruklayan DBP'li) Vekilin dosyası Meclis'e geldiğinde, AK Parti olarak dokunulmazlığın kaldırılması için oy vereceğiz.(Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Türkiye' açıklaması) Kullanılan kelimenin karşılığı Türk ise Türk, Türkiye ise Türkiye kullanılacaktır.