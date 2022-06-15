Ordu’da boğulma tehlikesi geçiren 4’ü çocuk 5 kişi kurtarıldı

Altınordu ilçesinde serinlemek için denize giren O.Y., A.K., B.K. ile A.E. akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Küçük çocukların yanında bulunan Soner Korkmaz çırpınan çocukları kurtarmak için denize girdi. Bu sırada Korkmaz da boğulma tehlikesi geçirdi. Sahilde bulunan vatandaşlar da denize girerek, çocukları ve Soner Korkmaz'ı kurtardı. İhbar üzerine bölgeye polis, Ordu Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından önce çocuklar O.Y., A.K., B.K. ile A.E., daha sonra da Korkmaz ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.