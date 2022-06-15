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Giriş Tarihi: 15.6.2022 10:38

Diyarbakır'da operasyon! Çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Diyarbakır’da operasyon! Çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve Sur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu, Sur ilçesine bağlı Eryolu mahallesinde şüpheli şahısların ellerinde çok sayıda ruhsatsız tabanca ve tüfek bulunduğu öğrenildi.

Jandarma timlerince söz konusu 4 kişinin adreslerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 2 kaleşnikof otomatik piyade tüfeği, 9 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 4 kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 163 değişik çapta fişek ele geçirildi. Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 1 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Diyarbakır'da operasyon! Çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi
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