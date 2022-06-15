Diyarbakır’da operasyon! Çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve Sur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu, Sur ilçesine bağlı Eryolu mahallesinde şüpheli şahısların ellerinde çok sayıda ruhsatsız tabanca ve tüfek bulunduğu öğrenildi.

Jandarma timlerince söz konusu 4 kişinin adreslerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 2 kaleşnikof otomatik piyade tüfeği, 9 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 4 kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 163 değişik çapta fişek ele geçirildi. Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 1 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.