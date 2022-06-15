Vaktiyle koltuğundan etmişti: Şimdi koltuğa o oturdu

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında "rüşvet ve irtikap" suçlamasıyla Belediye Başkanı Bülent Öz'ün görevinden uzaklaştırılmasının ardından belediye başkanlığı koltuğuna oturacak isim de belli oldu. 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 45. Maddesi gereği CHP'li Belediye Meclis Üyesi Harun Arslan geçici süreyle başkanvekili oldu.



KAVGA ETMİŞLERDİ

Başkanlık koltuğuna oturan CHP'li Harun Arslan, 2021 yılının Ocak ayındaki meclis toplantısında partidaşı Belediye Başkanı Bülent Öz ile ters düşmüştü. Başkan Öz, adı yolsuzluklara karışan CHP eski Gençlik Kolları Başkanı Tarık Özkan'ı belediyeye memur olarak almak isteyince, CHP'li meclis üyeleriyle karşı karşıya gelmiş, çıkan tartışmada belediye meclis üyeleri Harun Arslan, Mustafa Erdem ve Mehmet Meşe Belediye meclis salonunu terk etmişti.

KOLTUĞUNDAN ETTİ

Olayın hemen ardından Ankara'ya giderek CHP ilçe başkanını ve meclis üyelerini genel merkeze şikayet eden Bülent Öz, Harun Arslan'ın ilçe başkanlığı görevinden alınmasını, iki belediye meclis üyesinin de disipline sevk edilmesini sağlamıştı.

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Bundan sonraki süreçte Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çan Belediye Meclisi'nin 10 gün içerisinde toplanması için meclis üyelerine çağrıda bulunacak. Harun Arslan, başkanlığında toplanan meclis seçimle Çan'ın yeni belediye başkanını seçecek.

5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU NE DİYOR?

Madde 45- Belediye başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması durumunda, vali tarafından belediye meclisinin on gün içinde toplanması sağlanır. Meclis, birinci başkan vekilinin, onun bulunmaması durumunda ikinci başkan vekilinin, onun da bulunmaması durumunda en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak;

a) Belediye başkanlığının boşalması veya seçim dönemini aşacak biçimde kamu hizmetinden yasaklanma cezasının verilmiş olması durumunda bir başkan,

b) Başkanın görevden uzaklaştırılması, tutuklanması veya seçim dönemini aşmayacak biçimde kamu hizmetinden yasaklama cezası alması durumunda bir başkan vekili, Seçer.