MHP Lideri Bahçeli’den ’öğrenci affı’ açıklaması





MHP Genel Başkanı Bahçeli, Twitter'daki hesabından açıklama yaparak, YKS'ye girecek öğrencilere başarı diledi. Bahçeli, "Sayıları 3 milyonu aşan gencimizin her birisine Rabbim zihin açıklığı versin diyorum. Fakat unutmasınlar ki, 'YKS' demek her şey demek değildir. Sınavlar geçer, kaldı ki her şey geçiyor, hayat hızla ileriye doğru akıyor. Mühim olan kubbede hoş bir seda bırakmaktır. Çoktan seçmeli test sorularına cevap vermek elbette bir aşamaya kadar gereklidir; ama evvelemirde asıl gerekli olan erdem ve akut ihtiyaç milli ve manevi değerlerle bezenmek, birleşmek ve bütünleşmektir. İstikbal hayallerinin gerçeğe dönüşme sırrı da buradadır" dedi.