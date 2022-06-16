O kaymakam tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ'nün mülki idare yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 42 eski mülki idare amiri hakkında gözaltı kararı verilirken, 55 eski mülki idare amirinin emniyete müracaat etmeleri tebliğ edildi. Haklarında gözaltı kararı verilen 42 eski mülki idare amirinin büfe, bakkal, market gibi halka açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatlar ile operasyonel hatlar üzerinden sivil imamlar ile iletişim sağladıkları tespit edildi. Bugüne kadar yürütülen soruşturmalarda örgüt mensubu olduklarına dair haklarında ifadeler de bulunduğu belirlenen mülki idare amirlerinin tamamının daha önceden görevden ilişiği kesildiği, bir kısmı hakkında da soruşturma ve kovuşturma yürütüldüğü, yeni deliller elde edildiği öğrenildi.

2 ŞÜPHELİ İTİRAFÇI OLDU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan 38 şüpheli savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 14'üne adli kontrol, 8 şüpheliye de ev hapsi verildi. Şüphelilerden 2'sinin ise itirafçı olduğu öğrenildi.

12 KAYMAKAM VE VALİ YARDIMCISI DAHA TUTUKLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılğı Terör Suçları Soruşturma Bürosu adli kontrol ve ev hapsi verilen şüphelilerin tutuklanması için üst mahkemeye itiraz da bulundu. Yapılan itiraz üzerine yeniden mahkemeye sevk edilen Ahmet Altan, Mustafa Serin, Yusuf Turhan, Ali Doğan, Emrullah Temizkan, Fatih Okumuş, Salih Kalkan, Ahmet Güneri, Mehmet Erdem, Mehmet Öztürk, Mustafa Gül, Ufuk Özen Alibeyoğlu tutuklanırken, Kamil Güzel adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

O KAYMAKAM DA ARALARINDA

Tutuklanan eski kaymakam Ufuk Özen Alibeyoğlu Ardahan Posof'ta görev yaptığı sırada imamların giyimlerine ilişkin 'paçoz' ifadesini kullanmıştı. Alibeyoğlu, "Ütüsüz pantolon giymenin din ile imanla ne ilgisi var? Köyde öğretmen grand tuvalet gezerken sen niye paçoz geziyorsun?" demişti.