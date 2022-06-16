Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal: İddialar asılsız

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Kazım Uysal, üniversitede 87 ülkeden 8 bin 800 uluslararası öğrencinin eğitim aldığını, bu öğrencilerin bir tanesinin bile herhangi bir masrafının üniversite kaynaklarından karşılanmadığına ve uluslararası herhangi bir öğrenciye üniversite tarafından burs verilmediğine dikkat çekerek, "Uluslararası öğrencilerimizin tamamı kayıt ücreti, ulaşım, yemek ve barınma masraflarını kendileri karşılıyor. Kaldı ki, söz konusu öğrencilerin önemli bir kısmı; geldikleri ülkelerde bakan, bürokrat ya da iş adamı gibi ekonomik yönden üst düzey insanların çocukları ve bunların Türkiye'deki kamu kaynaklarından yararlanmaya ihtiyacı bulunmuyor. Uluslararası öğrencilerimizin hiçbiri, Üniversitemizin sağladığı kaynaklar sebebiyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı herhangi bir öğrencimizden daha ayrıcalıklı bir konumda değildir ve olamaz da. Hatta uluslararası öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerimizden çok daha yüksek miktarda harç ücreti ödeyerek Üniversitemizde öğrenim görüyor" şeklinde konuştu.