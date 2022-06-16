Haberler Gündem Haberleri Sadece yumruk atmamış tehdit de etmiş!
Giriş Tarihi: 16.6.2022

Sadece yumruk atmamış tehdit de etmiş!

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Fatma GÖKSU Fatma GÖKSU
Sadece yumruk atmamış tehdit de etmiş!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında polis memuruna yumruk attığı gerekçesiyle hazırladığı soruşturma evrakını, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Savcılık, "Soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve bu yer ağır ceza mahkemesine aittir" açıklaması yaptı. Öte yandan mağdur sıfatıyla ifadesine başvurulan polis memuru Hakan A. "Aldığım darbeden sonra fotoğrafımı çekerek 'Seninle hesaplaşacağız, seninle görüşeceğiz, seni bulacağım' şeklinde tehditte bulundu. Yüzümün fotoğrafını çekti" dedi.

'SÜRATLE DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILMALI'
BAŞKAN Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda polise yumruk atan DBP Diyarbakır milletvekili Salihe Aydeniz'le ilgili "Bu türlerin artık bu kutlu Meclis çatısı altında yer almalarının mümkün olmadığını AK Parti olarak bizler ortaya koyuyoruz. Süratle dokunulmazlığı kaldırılmalı. Meclis'in de bu hususta üzerine düşeni yapacağına inanıyoruz" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Sadece yumruk atmamış tehdit de etmiş!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA