Sadece yumruk atmamış tehdit de etmiş!

İstanbulCumhuriyet Başsavcılığı, DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında polis memuruna yumruk attığı gerekçesiyle hazırladığı soruşturma evrakını, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Savcılık, "Soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve bu yer ağır ceza mahkemesine aittir" açıklaması yaptı. Öte yandan mağdur sıfatıyla ifadesine başvurulan polis memuru Hakan A. "Aldığım darbeden sonra fotoğrafımı çekerek 'Seninle hesaplaşacağız, seninle görüşeceğiz, seni bulacağım' şeklinde tehditte bulundu. Yüzümün fotoğrafını çekti" dedi.BAŞKAN Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda polise yumruk atan DBP Diyarbakır milletvekili Salihe Aydeniz'le ilgili "Bu türlerin artık bu kutlu Meclis çatısı altında yer almalarının mümkün olmadığını AK Parti olarak bizler ortaya koyuyoruz. Süratle dokunulmazlığı kaldırılmalı. Meclis'in de bu hususta üzerine düşeni yapacağına inanıyoruz" dedi.