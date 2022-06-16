Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün Türkiye'yi hedef alan açıklamasına sert tepki: Esef verici ve talihsiz...
Giriş Tarihi: 16.6.2022 12:25 Son Güncelleme: 16.6.2022 12:29

SON DAKİKA: Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün Türkiye'yi hedef alan açıklamasına sert tepki: Esef verici ve talihsiz...

SON DAKİKA: Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nün Türkiye’yi hedef alan açıklamasına sert tepki: Esef verici ve talihsiz...

Son dakika haberine göre; Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün Türkiye'yi hedef alan açıklamasına tepki gösterdi. Bilgiç, "Alman Sözcünün ülkemizin hava sahasını ihlal eden, anakaramız üzerinden uçuşlar gerçekleştiren ve uçaklarımızı taciz eden taraf Yunanistan olmasına rağmen, ülkemize mesnetsiz iddialar yöneltmesi kabul edilemez." dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün Yunanistan'a sahip çıkan, Türkiye'yi hedef alan açıklamasına sert tepki gösterdi.

Bilgiç, sorulan soruya şu yanıtı verdi:

Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün dün yaptığı basın toplantısında Yunanistan'ın hukuk dışı iddiaları temelindeki Türkiye aleyhinde sarf ettiği talihsiz sözleri esef vericidir.

Alman Sözcünün ülkemizin hava sahasını ihlal eden, anakaramız üzerinden uçuşlar gerçekleştiren ve uçaklarımızı taciz eden taraf Yunanistan olmasına rağmen, ülkemize mesnetsiz iddialar yöneltmesi kabul edilemez.

Alman Sözcüsüne ikili ve NATO bünyesindeki Güven Arttırıcı Önlemler toplantılarına yapılan davetlere rağmen bir yıldır icabet etmeyen ve Ege'de yaşanan son gerginliği bahane ederek bu toplantıları dondurduğunu açıklayan tarafın Türkiye olmadığını hatırlatmak isteriz.

Diyalog ve gerilimin azaltılması için çaba sarf ettiğini iddia eden Almanya'yı, iki müttefik arasındaki anlaşmazlıklarda taraf tutmamaya, başka ülkelerin hukuksuzluğuna alet olmamaya, ayrıca yetkisi ve sorumluluğu olmayan alan ve konularda yanlı yorum yapmamaya bir kez daha davet ediyoruz.

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SON DAKİKA: Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün Türkiye'yi hedef alan açıklamasına sert tepki: Esef verici ve talihsiz...
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