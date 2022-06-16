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Giriş Tarihi: 16.6.2022 14:18

Zonguldak'a şehit ateşi düştü

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Zonguldak’a şehit ateşi düştü

Pençe-Kilit operasyonunda terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşinde Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik, yaralandı. Kemik, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 16 Haziran 2022 tarihinde bir üs bölgemize bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Kadir Kemik yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

Aslen Zonguldak Kdz. Ereğlili Uzman Çavuş Kadir Kemik ailesi ile birlikte uzun yıllar önce İstanbul Pendik'e taşınmıştı.

Zonguldaklı Uzman Çavuş Kadir Kemik'in acı haberi baba ocağına ulaştı. Kemik bugün ikindi namazını müteakip Pendik 15 Temmuz şehitler caminde yapılacak askeri töreninin ardından Pendik Kavakpınar Koca Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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Zonguldak'a şehit ateşi düştü
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