Bakan Karaismailoğlu’ndan ’Altılı masa’ eleştirisi: Masa altında başkaları, üstünde başkaları var

Kilimli-Çatalağzı yolu şantiyesinde inceleme yaparak brifing alan Karaismailoğlu, daha sonra kullandığı araçla Zonguldak Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri'nde incelemelerde bulundu.
Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ile kentte yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Bakan Karaismailoğlu, cuma namazını açılışını geçen yıl haziranda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı Uzun Mehmet Camisi'nde kıldı.
Burada vatandaşlarla sohbet eden Karaismailoğlu, cami önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.
Karaismailoğlu, Ereğli ilçesinde Erdemir'e ait Göztepe Tesisleri'nde Karayolları yetkilileri tarafından Ereğli-Devrek kara yolunda sürdürülmesi hedeflenen çalışmalara ilişkin bilgi almasının ardından esnaf ziyareti gerçekleştirdi, vatandaşlarla sohbet etti.
"TÜRKSAT 6A'YI BİR DAHAKİ YIL UZAYA FIRLATACAĞIZ"
Türksat 5B uydusunu uzaya fırlattıklarını hatırlatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:
"Aynı yıl iki uydu fırlatan ender ülkelerden olduk. Hayal edilemeyen işler bir bir gerçek oluyor. Şu anda uzayda 5 haberleşme uydumuz var, gözlem uydularımızla 8. Önümüzdeki yıl bu sayı 10'a çıkacak çünkü artık uydu üretiyoruz. Türksat 6A'yı bir dahaki yıl uzaya fırlatacağız. Bunlar bize haberleşmede, iletişimde, yayıncılıkta kalite olarak dönecek.
Bunlar hep güçlü büyük Türkiye ve dünyadaki gelişmiş en büyük 10 ekonomiden birisine sahip olmanın ayak sesleri. O yüzden bütün dünya Türkiye'nin büyüklüğünü, gücünü ve geleceğini gördüğü için Türkiyesiz bir planlama yapamıyor. Rusya-Ukrayna savaşında bile herkes Türkiye'den çözüm ve cevap bekliyor. Türkiye, buradaki barışçıl ve diplomasi sürecine büyük özveriyle devam ediyor. Türkiye sayesinde bu savaş da en kısa zamanda bitecektir inşallah."
"O MASALARDAN BİR ŞEY ÇIKMAZ"
Salgında dünyadaki bütün sistemlerin çöktüğünü ifade eden Karaismailoğlu, Türkiye'nin bu süreçte en hızlı büyüyen ülkelerden olduğunu kaydetti.
Türkiye'nin büyümesinin güçlü altyapısı üzerinde devam edeceğini vurgulayan Karaismailoğlu, "Dünyadaki küresel krizler, fiyat dalgalanmasındaki istikrarsızlık, Türkiye'ye de yansıyor. Onların sonuçlarını, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını, sorunlarını, sıkıntılarını da görüyoruz. Onların çözüm yolunda da hummalı bir çalışmamız var, kimsenin endişesi olmasın." diye konuştu.
Karaismailoğlu, sorunları çözecek kadronun sadece Recep Tayyip Erdoğan ve onun liderliğindeki hükümetler olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:
"MASA ALTINDA BAŞKALARI ÜSTÜNDE BAŞKALARI VAR"
"Başka çözüm bulacak kimse yoktur. Bazı masalar kuruluyor, kalkıyor, yiyip içip muhabbet ediyorlar. O masalardan bir şey çıkmaz. 'Altılı masa' diyorlar; altında başkaları, üstünde başkaları var. Bir de o masalarda milletin derdi yok. O masalarda onların ikballeri, gelecekleri, keyifleri var. O yüzden o masalara kimse itibar etmiyor. Vatandaşımız da o masalara itibar etmiyor.
Bir sorun varsa onu çözecek olan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki hükümetlerdir. Vatandaşımız, milletimiz de bunu çok iyi biliyor. Bizler de dava arkadaşları olarak bunları gece gündüz anlatacağız, vatandaşımızın gönlüne gireceğiz, çalmadık kapı bırakmayacağız. İnşallah 2023 seçimlerini de güçlü şekilde atlattıktan sonra güçlü büyük Türkiye ve dünyanın gelişmiş en büyük 10 ekonomisinden biri olan Türkiye, artık dünyaya ispat edilmiş olacak."
Programlarda Bakan Karaismailoğlu'na Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Polat Türkmen, Hamdi Uçar ve Ahmet Çolakoğlu, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun ve MHP İl Başkanı Varol Demirköse eşlik etti.