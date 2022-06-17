Bakan Karaismailoğlu’ndan ’Altılı masa’ eleştirisi: Masa altında başkaları, üstünde başkaları var

"O MASALARDAN BİR ŞEY ÇIKMAZ"

Salgında dünyadaki bütün sistemlerin çöktüğünü ifade eden Karaismailoğlu, Türkiye'nin bu süreçte en hızlı büyüyen ülkelerden olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin büyümesinin güçlü altyapısı üzerinde devam edeceğini vurgulayan Karaismailoğlu, "Dünyadaki küresel krizler, fiyat dalgalanmasındaki istikrarsızlık, Türkiye'ye de yansıyor. Onların sonuçlarını, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını, sorunlarını, sıkıntılarını da görüyoruz. Onların çözüm yolunda da hummalı bir çalışmamız var, kimsenin endişesi olmasın." diye konuştu.

Karaismailoğlu, sorunları çözecek kadronun sadece Recep Tayyip Erdoğan ve onun liderliğindeki hükümetler olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"MASA ALTINDA BAŞKALARI ÜSTÜNDE BAŞKALARI VAR"

"Başka çözüm bulacak kimse yoktur. Bazı masalar kuruluyor, kalkıyor, yiyip içip muhabbet ediyorlar. O masalardan bir şey çıkmaz. 'Altılı masa' diyorlar; altında başkaları, üstünde başkaları var. Bir de o masalarda milletin derdi yok. O masalarda onların ikballeri, gelecekleri, keyifleri var. O yüzden o masalara kimse itibar etmiyor. Vatandaşımız da o masalara itibar etmiyor.

Bir sorun varsa onu çözecek olan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki hükümetlerdir. Vatandaşımız, milletimiz de bunu çok iyi biliyor. Bizler de dava arkadaşları olarak bunları gece gündüz anlatacağız, vatandaşımızın gönlüne gireceğiz, çalmadık kapı bırakmayacağız. İnşallah 2023 seçimlerini de güçlü şekilde atlattıktan sonra güçlü büyük Türkiye ve dünyanın gelişmiş en büyük 10 ekonomisinden biri olan Türkiye, artık dünyaya ispat edilmiş olacak."

Programlarda Bakan Karaismailoğlu'na Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Polat Türkmen, Hamdi Uçar ve Ahmet Çolakoğlu, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun ve MHP İl Başkanı Varol Demirköse eşlik etti.