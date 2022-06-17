Basın Kanunu’nda koruyucu değişiklikler yolda!

MERDİVEN ALTI HABER SİTELERİ TARİH OLUYOR

Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de teknolojinin yaygınlaşması ve düşük yayın maliyeti nedeniyle binlerce internet sitesi kuruldu ve kurulmaya devam ediyor. Sahibi, adresi ve editör kullanıcıları bilinmeyen bazı siteler üzerinden dezenformasyon, tehdit, şantaj, haksız kazanç gibi ceza kanunlarımıza ve Basın Ahlak Esaslarına aykırı yayınlar yapılırken; kamu kurum ve kuruluşları, temsilcileri ile bireyler töhmet altında bırakılıyor. Bundan en büyük zararı yine gerçek gazetecilik yapan haber siteleri görüyor. Bu yasanın yürürlüğe girmesi ile "merdiven altı" diye tabir edilen haber siteleri ayıklanıyor, sosyal medya dahil haber sitelerinin Basın Ahlak Esasları kapsamında yayın yapmaları teşvik ediliyor.

HABER SİTELERİ DE TEKZİP YAYINLAYACAK

Yeni basın düzenlemesi ile haber siteleri için cevap ve düzeltme metnini yayınlamak, tıpkı yazılı basında olduğu gibi zorunlu hale getiriliyor. Basın beyannamelerinin Cumhuriyet Başsavcılıklarından alınarak Basın İlan Kurumu'na verilmesi; yeni süreçte iş yükünün Cumhuriyet Başsavcılıklarından alınmasını öngörürken, aynı zamanda birçok yönden ortaklığı ve bağlılığı bulunan ve bulunacak gazeteler ile internet sitelerinin tüm iş ve işlemlerinin tek bir noktadan yürütülmesi planlanıyor.