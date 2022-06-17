Hindistan’da İslamofobi artıyor! Müslümanlara şiddet uygulanıyor, evleri işaretleniyor

Rana, "Hindistan'da bu ilk defa olmuyor. Bu şiddetin ölçeği çok yüksek. Hali hazırda Müslümanlar üzerinde şiddet uygulanıyor. Müslümanların evlerine yönelik protesto yapılıyor. Oralara işaretler koyuyorlar. Hindistan'da şu an başka bir şey gelişiyor. Teröristler var burada. 6 milyon kişi bunlar. 6 milyon gönüllüleri var bunların.

Hindistan'da İslamofobi artıyor! Müslümanlara şiddet uygulanıyor, evleri yakılıp yıkılıyor | Video

Onlar şöyle bir yemin ettiler; 'Hindistan'da 200 milyon Müslüman var. Onları tekrar Hindu dinine geri döndürme yemini ettiler. Müslümanların önceden Hindu olduklarını söylüyorlar. O yüzden Müslümanları geri Hindu yapmayı iddia ediyorlar. Hindistan içerisinde bunlar. Çok kötü bir durumdan geçiyoruz. Müslüman olan herkes için bir baskı var. İsmini, babasının ismini soruyorlar." ifadelerini kullandı.