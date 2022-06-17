Hindistan’da İslamofobi artıyor! Müslümanlara şiddet uygulanıyor, evleri işaretleniyor

Hindistan'da iktidarda bulunan Halk Partisi'nden iki yetkilinin Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed hakkında söylediği hakaret dolu sözler ülkeyi birbirine kattı. Güvenlik güçleri protestolara katılan Müslümanlara yönelik orantısız şiddet uyguluyor. Öyle ki; protestolara katılan bazı Müslümanların evleri yakılıp yıkılıyor.
PROTESTOLARA KATILAN 3 MÜSLÜMAN AİLENİN EVİ YIKILDI
Protestoların ardından Uttar Pradeş'te tartışmalı bir karara imza atıldı. Protestolara katılan Müslümanlardan bazılarının evlerinin yasa dışı olduğu ileri sürüldü. 3 Müslüman'ın evi buldozerlerle yıkıldı, öncesinde tahliye tebligatının yapıldığı iddia edildi.
MÜSLÜMAN GENÇLERE İŞKENCE
Uttar Pradeş eyaletinde, Hindistanlı polislerin Müslüman gençleri darp ettiği görüntüler de ortaya çıktı. Polislerin ellerindeki coplarla gençlere şiddet uygulaması tepki çekti.
Hint polisinin Müslüman gençlere uyguladığı şiddetin görüntüsü ortaya çıktı | Video
"MÜSLÜMANLARIN EVLERİ İŞARETLENİYOR"
Hindistan'da Müslümanlara yönelik şiddet olayları her geçen gün artarken, A Haber canlı yayınına bağlanan Pakistanlı gazeteci Javed Rana şiddet olayları ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Rana, "Hindistan'da bu ilk defa olmuyor. Bu şiddetin ölçeği çok yüksek. Hali hazırda Müslümanlar üzerinde şiddet uygulanıyor. Müslümanların evlerine yönelik protesto yapılıyor. Oralara işaretler koyuyorlar. Hindistan'da şu an başka bir şey gelişiyor. Teröristler var burada. 6 milyon kişi bunlar. 6 milyon gönüllüleri var bunların.
Hindistan'da İslamofobi artıyor! Müslümanlara şiddet uygulanıyor, evleri yakılıp yıkılıyor | Video
Onlar şöyle bir yemin ettiler; 'Hindistan'da 200 milyon Müslüman var. Onları tekrar Hindu dinine geri döndürme yemini ettiler. Müslümanların önceden Hindu olduklarını söylüyorlar. O yüzden Müslümanları geri Hindu yapmayı iddia ediyorlar. Hindistan içerisinde bunlar. Çok kötü bir durumdan geçiyoruz. Müslüman olan herkes için bir baskı var. İsmini, babasının ismini soruyorlar." ifadelerini kullandı.
"SOKAK ORTASINDA LİNÇ EDİYORLAR"
Pakistanlı gazeteci Javed Rana, şu ifadeleri kullandı:
"Eğer ki Ataları Hindu ise onlara tekrar 'Hadi Hindu ol' diyorlar. Kabul etmezlerse sokak ortasında linç ediyorlar. Bu şu anda Buz Dağı'nın tepesi. Hindistan dışındaki insanlar durumun ciddiyetinin farkında değil."