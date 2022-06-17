İstanbul’a şehit ateşi düştü

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde ağır yaralanan Uzman Çavuş Kadir Kemik, şehit oldu. Kemik'in şehadet haberi Pendik'teki ailesine iletildi. Sokağına taziye çadırı kurulan ve binasına Türk bayrağı asılan Kemik'in anne ve babasının hastanede olduğu öğrenildi. Kemik dün ikindi vakti 15 Temmuz Şehitler Camii'nde düzenlenen törenin ardından Kavakpınar Koca Mezarlığı'na defnedildi. Şehidin aslen Zonguldaklı olduğu, ailesiyle birlikte uzun yıllar önce İstanbul'a taşındığı öğrenildi. Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemik'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.