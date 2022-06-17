Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Karne Dağıtım Töreni’nde önemli açıklamalar: Hedef 100 milyon yardımcı kaynak!

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Burhan Felek Stadyumu'ndaki karne töreninde konuştu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Şu anda önümdeki alanı görünce gençlik yıllarım aklıma geldi. O heyecanı yaşamak ve o heyecanı yaşarken bir yandan da öğrencilik yıllarını devam ettirmek bizde farklı anılar bıraktı.

Ülkemizin dört bir yanında karne sevinci yaşayan tüm evlatlarımızı tek tek tebrik ediyorum. Dünyanın en büyük Türk Müziği Çocuk Korosu'nu az önce saygıdeğer hocamızın riyasetinde dinledik. Bu kadar kısa zamanda nasıl hazırlandınız, bize nasıl bu coşkuyu yaşattınız... Gerçekten takdire şayan...