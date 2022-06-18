1915 Çanakkale Köprüsü’nde kedi yollarının sökümüne başlandı

1915 Çanakkale Köprüsü, 5 yıl süren çalışmanın ardından geçen 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldı. Çanakkale Boğazı'nda Avrupa ve Asya kıtalarını ilk kez birbirine bağlayan, toplam uzunluğu 4 bin 608 metre köprü, 2023 metrelik orta açıklığıyla dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü unvanını aldı. 318 metre yüksekliğe sahip kuleler ise, Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı tarih 3'üncü ayın 18'ini, yani 18 Mart'ı simgeliyor.