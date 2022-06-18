ABD'nin eski Suriye özel temsilcisi ve eski Ankara büyükelçisi James Jeffrey, Türkiye-Yunanistan gerilimine ilişkinA Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
YUNAN ÜSLERİNİN SAYISI AZALDI
İşte James Jeffrey'in açıklamalarından satır başları:
ABD'nin Yunanistan'daki üslerine yoğunlaşılmasına kafa yormaya gerek yok. Ben 1980'lerin sonlarına doğru Yunanistan Ofisi görevlisiyken Yunanistan'da daha çok askeri üs vardı ve o zamanki miktar hala aşılmadı, aksine azaldı.
ABD'nin Eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, '40 yıldır Ege'yi takip ediyorum' dedi ve ekledi: Türkiye haklı
Girit'teki denizaltı askeri üssü uzun yıllar oradaydı. ABD, NATO müttefikleriyle askeri üs paylaşmaya açık ve Yunanistan da NATO bir müttefiki. O yüzden bu durumu kötüye yorumlamam. Özellikle bunu Fransa'nın yakın zamanda Yunanistan ile yaptığı güvenlik anlaşmasıyla bağdaştıramam.
'EGE'Yİ 40 YILDIR TAKİP EDİYORUM: TÜRKİYE HAKLI'
Ege'ye gelecek olursak bu bölgeyi 40 yıldır takip ediyorum. Ege'deki sorunlarda Türkiye daha haklı bir konumda. Adaların silahlandırılması konusunda 1914'ten Lozan'a kadar 1948 Paris Antlaşması'ndan, Yunanistan'ın 6 mil denizler için 10 mil hava sahası iddialarına kadar birçok konuda evet, Türkiye haklı.
'YUNANİSTAN'IN İDDİASI TÜRKİYE'Yİ KENDİ SAHASINA KİLİTLİYOR'
Yunanistan'ın 12 mil iddiası Türkiye'yi kendi sahasına kilitliyor. Yasal olarak yasak olmasa da Ege'deki barış için imza atan ülkelere ters bir şekilde jeopolitik olarak mantıklı bir istek değil. Bu bahsettiğim konularda, Türkiye Yunanistan'a kıyasla daha haklı bir konumda.
Türkiye Ege'de kendi hakları ve konumunu korumalı. Çoğu durumda Türkiye zaten yasal olarak haklı bir konumda ve Yunanistan'a 'Tehdit ediliyoruz' iddialarına için koz verilmemeli.