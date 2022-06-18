ABD'nin Eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, '40 yıldır Ege'yi takip ediyorum' dedi ve ekledi: Türkiye haklı

'YUNANİSTAN'IN İDDİASI TÜRKİYE'Yİ KENDİ SAHASINA KİLİTLİYOR'

Yunanistan'ın 12 mil iddiası Türkiye'yi kendi sahasına kilitliyor. Yasal olarak yasak olmasa da Ege'deki barış için imza atan ülkelere ters bir şekilde jeopolitik olarak mantıklı bir istek değil. Bu bahsettiğim konularda, Türkiye Yunanistan'a kıyasla daha haklı bir konumda.

Türkiye Ege'de kendi hakları ve konumunu korumalı. Çoğu durumda Türkiye zaten yasal olarak haklı bir konumda ve Yunanistan'a 'Tehdit ediliyoruz' iddialarına için koz verilmemeli.